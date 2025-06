Le répondeur - Fabienne Godet - critique

Résumé : Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme... Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son ‘répondeur’ en se faisant passer pour lui au téléphone… Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain : il développe son personnage !

Critique : Coécrit avec Claire Barré, Le répondeur est le quatrième long métrage de fiction de Fabienne Godet à connaître une sortie en salle. Elle avait jusqu’ici privilégié un ton plutôt dramatique, à l’instar de Nos vies formidables, subtil portrait d’êtres meurtris en reconstruction. Adapté du roman éponyme de Luc Blavillain, Le répondeur se présente avant tout comme une comédie, tout en glissant sur une pente plus noire et mélancolique dans sa seconde partie, et confirme l’attachement de la réalisatrice pour des récits axés sur des personnages tentant de modifier le cours de leur existence. Ne vous fiez pas à la bande-annonce dissuasive, pouvant laisser croire un mauvais sketch étiré en long métrage, ou une énième comédie française fauchée mêlant quiproquos et bons sentiments. Le film vaut mieux que cela, le scénario dépassant son cadre vaudevillesque (plutôt banal, malgré l’incongruité du pitch). Un comédien imitateur fauché, Baptiste Mendy, accepte le contrat que lui propose Pierre Chozène, un romancier surmené n’arrivant pas à trouver le temps pour écrire, car perpétuellement gêné par les sonneries intempestives de son téléphone portable. Baptiste sera chargé de répondre à sa place en discutant avec ses habituels interlocuteurs, dont l’ex-femme envahissante et la fille de Chozène…

Denis Podalydès, Salif Cissé © 2025 Emmanuelle Jacobson-Roques - Le Bureau Films. Tous droits réservés.

Le pitch peut paraître léger, et il l’est ! Mais les deux coscénaristes parviennent à insuffler une réflexion plutôt habile sur le poids du numérique dans notre entourage, tout en dévoilant les fragilités de personnages moins sûrs d’eux qui n’en ont l’air, de l’écrivain célèbre en quête d’anonymat à l’humoriste de stand-up rêvant de gloire, en passant par la peintre doutant de ses talents esthétiques. Fabienne Godet précise ainsi dans le dossier de presse : « La première partie de ce travail a été de me demander pourquoi cette histoire me touchait, de clarifier en quoi elle résonnait avec mes propres interrogations ou obsessions. Cette étape a été fondamentale car elle a guidé les choix que nous avons faits ensuite, avec Claire. Nous avons donc resserré l’intrigue autour de la relation Baptiste/Pierre Chozène. Les thèmes de la rencontre qui bouleverse une vie, de la transmission, se retrouvent dans la plupart de mes films précédents. Mais cette fois-ci, j’ai choisi le ton de la comédie. Une comédie sociale et contemporaine. » Les ruptures de ton sont pourtant nombreuses et plutôt réussies ; les dialogues travaillés, sans abus de mots d’auteur. Fabienne Godet reste cependant dans le registre aimable mais convenu du « feel good movie », aucune zone d’ombre réelle ne venant entacher la caractérisation de protagonistes gentils et bien intentionnés.

Aure Atika, Denis Podalydès © 2025 Emmanuelle Jacobson-Roques - Le Bureau Films. Tous droits réservés.

C’est la première limite du film, qui roule sur des rails prévisibles. Et les invraisemblances, inhérentes au genre, sont parfois ici un peu trop visibles (les circonstances de la rencontre entre Baptiste et la fille de son « employeur »). En outre, le film comporte quelques chutes de rythme et son argument est parfois aussi répétitif que l’agaçante sonnerie musicale du téléphone (le Freak de Chic). En fait, Le répondeur donne parfois l’impression de recycler de bonnes vieilles recettes, de l’inconnu voulant le bien de son entourage (le syndrome Amélie Poulain), à l’amitié des deux contraires (remember Intouchables). Ces réserves n’empêchent pas d’apprécier la qualité d’un divertissement malgré tout plutôt bien mené, et bien servi par ses interprètes. Si Denis Podalydès et Aure Atika sont fidèles à eux-mêmes, c’est-à-dire excellents, Salif Cissé est vraiment étonnant pour son premier rôle en tête d’affiche. Ils sont bien entourés des délicates Clara Bretheau et Manon Clavel et autres seconds rôles inspirés, comme le rappeur Izm. Au final, Le répondeur mérite le détour et devrait trouver aisément son public.