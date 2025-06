Nos vies formidables - Fabienne Godet - critique

Résumé : Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia…Ils ont entre dix-huit et cinquante ans. Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer la relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme seules règles, le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, l’humanité. Une bande incroyable de vivants qui crient haut et fort qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul.

Critique : Une chaîne. C’est à peine ce qui sépare le monde de cette résidence où vivent des patients qui tentent désespérément d’échapper à l’enfer de leurs addictions. Margot a 32 ans. Elle a la voix rauque d’une femme qui a abusé de toutes sortes de produits, depuis l’alcool jusqu’aux toxiques les plus diaboliques. Elle s’installe sur le lit qui lui est offert et sans broncher, laisse le thérapeute vider ses affaires et contrôler qu’elle n’emporte pas avec elle des médicaments. C’est la règle dans cette institution. On doit tout abandonner et s’engager à ne plus retoucher à la moindre des drogues à l’exception du tabac, faute de quoi l’exclusion du centre est immédiate.

© 2018 Le Bureau. Tous droits réservés.

Le titre Nos vies formidables est l’exemple même de la litote. Car les patients qui partagent ce quotidien sont loin d’existences exemptes de toute épreuve. Tous témoignent de parcours de vie brisés depuis longtemps, jonchés de ruptures affectives, d’abus sexuels ou psychologiques, et de trahisons auprès de leurs proches. Pour certains, la douleur déforme les visages. D’ailleurs, Fabienne Godet filme au plus près les regards, le grain de la peau, comme pour témoigner que le corps et les visages participent totalement à la descente dans les enfers de l’addiction.

© Memento Films

Il faut saluer une mise en scène qui joue l’ambiguïté entre le documentaire et la fiction. En effet, le propos du film est celui de suivre, jour après jour, pendant plus d’un mois une cure de désintoxication, à travers le personnage de Margot interprétée par une Julie Moulier absolument stupéfiante de vraisemblance.

© 2018 Le Bureau. Tous droits réservés.

L’implication de tous les comédiens est telle qu’on se demande pendant tout le film s’ils ne sont pas eux-mêmes en cure de désintoxication à titre personnel. La cinéaste filme ainsi de nombreuses séances de psychothérapie où la colère, les larmes, l’agressivité, les rires et les confidences fusent dans le groupe. Les débats sont menés par un thérapeute professionnel dont on ne peut s’empêcher d’admirer la pertinence des remarques. Le scénario est d’ailleurs tout à la fois très écrit, comme tout autant laissé à la spontanéité des échanges entre les comédiens dont on ne sait plus s’ils sont devenus leur propre créature ou s’ils continuent de jouer leur personnage.

© 2018 Le Bureau. Tous droits réservés.

Fabienne Godet échappe avec justesse au risque de faire de son film, un reportage descriptif et clinique des méthodologies psychiatriques en matière d’accompagnement des toxicomanes. Certes, on pleure beaucoup, parfois même beaucoup trop. Et pourtant, grâce à l’alchimie des dialogues et des images, le spectateur se laisse petit à petit emporter dans ce récit, comme s’il avait été lui-même invité à participer à ces séances psychologiques, dans cette clinique perdue en pleine campagne. L’osmose et la projection fonctionnent très bien entre les spectateurs et cette palette de personnages, même si parfois, certains d’entre eux s’abandonnent à des mimiques ou des réactions, à la limite du stéréotype.