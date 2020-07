Nos jours heureux - la critique

Résumé : Bagarres inoubliables à la cantoche, premiers amours, premières cigarettes, premières boums, visites impitoyables de musées « chiants », nuits sous la tente ou à la belle étoile… ça ne vous rappelle rien ? Cet été, Vincent Rousseau va diriger sa première colonie de vacances !

Critique : Adaptation de leur court-métrage, Ces jours heureux, sortis en 2002, ce divertissement, calibré pour être la "comédie de l’été", s’inspire de la propre expérience des réalisateurs, qui se sont rencontrés alors qu’ils étaient animateurs d’une colonie de vacances. Dès la séquence d’ouverture sur le quai de la gare, où les parents déposent leurs enfants, accueillis par les adultes encadrants, les typologies des personnages sont clairement définies : Jean-Paul Rouve joue le directeur un peu dépassé et bienveillant, Omar Sy incarne le mec sympa, rigolard, pas le dernier pour la blague, Joséphine de Meaux est une animatrice dépressive, Julie Fournier interprète la fille mignonne sur laquelle lorgnent ses collègues masculins. Il y a forcément une mère possessive qui n’arrive pas à lâcher son gamin, et puis une bande d’enfants et d’adolescents dont la spontanéité s’avère toujours rentable, on le sait, lorsqu’il s’agit d’imaginer une comédie.

Une dose du film Les Choristes (pour l’encadrement pédagogique), une pincée des Bronzés (pour les petites histoires, notamment sentimentales, entre animateurs), un peu du Maître d’école (pour les chahuts de groupe), et l’on touille dans la grande marmite des bons sentiments où baignent tous les films de Toledano et Nakache. Rien de surprenant dans cette configuration : les ados ont tendance à répondre, à se poser des questions existentielles, flirtent, les plus petits ont des réparties candides et il s’agit que chaque personnage soit sommairement réduit à quelques traits, que le panel de la représentativité soit le plus large possible, aussi (pour les enfants, le jeune garçon ostensiblement bourgeois, le timide complexé, la fille pleine d’assurance, pour les adultes, le volubile, le blagueur, le dynamique, le beau gosse, la névrosée, etc.)

Chaque spectateur doit s’y retrouver, comme si, à l’image de tant d’autres comédies françaises, le film avait été conçu après une étude de marché, dans une obsession de la consensualité qui interdit toute blague un peu acide, tout gag un peu clivant (d’ailleurs, y en a-t-il beaucoup, dans ce film si impacté par son humanisme bon teint ?).