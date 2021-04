Le sergent noir - John Ford - critique

Résumé : Un militaire arrive à bride abattue dans une garnison de l’Arizona. C’est le lieutenant Tom Cantrell (Jeffrey Hunter), qui est en retard pour le procès en cour martiale du sergent-chef Braxton Rutledge (Woody Strode), accusé d’un meurtre, et dans lequel il est l’avocat de la défense. Dans la salle, le président, le colonel Otis Fosgate (Willis Bouchey) a bien du mal à faire régner le calme.

Critique : C’est l’un des premiers longs métrages hollywoodiens, un western, qui a pour personnage central un homme noir. Ce choix parut d’autant plus étonnant qu’il était dirigé par un cinéaste chevronné, souvent catalogué comme réactionnaire. Ce choix ne paraît pas aussi illogique aujourd’hui, à la relecture de la filmographie du metteur en scène. C’est son exaltation du patriotisme et son respect pour l’armée américaine, présents dans nombre de ses films, qui ont brouillé les pistes. A contrario des idées reçues, le cinéaste a souvent défendu les minorités ou les opprimés, mais sans faire œuvre militante. Ce n’était d’ailleurs pas vraiment requis à Hollywood et il ne semble pas que cela correspondait à son tempérament. De plus, selon l’intéressé lui-même, l’idée d’auteur dans le cinéma provenait des critiques français (en tous cas, à cette époque). Il suffit de lire ou de relire Amis américains de Bertrand Tavernier pour s’en convaincre.

En revanche, le film par lui-même est à moitié réussi. Toute la partie "action", qui explique par des analepses pourquoi le sergent est jugé, s’avère tout à fait convaincante et donne lieu à des séquences marquantes, comme l’arrivée du train de nuit dans une petite gare qui paraît désertée, ou encore l’attaque ultime contre les Indiens, menée par une escouade uniquement composée de Noirs. L’autre segment est moins convaincant dans la mesure où il ne trouve pas son rythme. D’une part, il propose les échanges graves et sérieux du jugement, dont la vie d’un homme va dépendre. Et d’autre part, il intercale des à-côtés picaresques menés par le juge lui-même, très réussis, mais qui dénotent particulièrement : ce magistrat a bien du mal avec un public indiscipliné, où sa propre femme se distingue, il se permet une partie de poker avec ses collaborateurs, pendant les pauses, dans la salle de repos transformée en tripot, et tout cela sans compter les rasades de whisky qu’il s’octroie en pleine audience !

Woody Strode, ancien joueur de football américain, qui sera un ami de Ford sur la dernière partie de sa vie, tournera en tout quatre films avec lui, celui-ci étant le premier. Il participera ainsi au célèbre L’homme qui tua Liberty Valance ("The man who shot Liberty Valance" 1962), aux côtés de John Wayne et James Stewart.