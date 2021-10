Le temps de l’innocence - Martin Scorsese - critique

Résumé : New York dans les années 1870 : A l’opéra, c’est le rituel annuel, on a hâte d’en finir pour se retrouver au fameux bal annuel d’une des plus prestigieuses familles de la ville. Pendant le spectacle, Newland Archer (Daniel Day-Lewis) est intrigué par la présence dans les loges d’une ancienne connaissance, Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer), de retour d’Europe avec une réputation sulfureuse.

Critique : Newland, qui se dit être un esprit libre, est en fait engoncé dans cette haute société américaine, corsetée et figée dans ses règles strictes de bienséance. Fiancé à la douce May (Winona Ryder), il a un chemin qui paraît tout tracé. Il se contente de cette vie faite de rituels répétitifs, entre dîners fins et bals luxueux, où les rumeurs vont bon train, jusqu’au retour d’Ellen, qui a quitté son mari et parle de divorce. Or, si la loi le permet, ce monde fermé aux mœurs rigoureuses ne l’accepte pas. Mais Ellen a pour elle d’être soutenue par l’impotente Madame Mingott (Miriam Margolyes), dont elle est parente et qui, comme une sorte de matrone, accorde des satisfecit, invisibles pour les non-initiés. Ellen aura donc, malgré les réticences, ses entrées dans la belle société.

Martin Scorsese semble seulement en apparence s’éloigner de son univers habituel de gangsters et de violence. Il nous montre ici dans un autre monde et une autre époque, un groupe pareillement fermé, où l’individu doit suivre et respecter une codification très compliquée s’il veut en rester membre. Les armes à feu sont remplacées par des actes anodins en apparence, mais en fait terribles de conséquences : une poignée de mains qui tarde à venir, une invitation soit-disant oubliée pour une soirée où tous les autres sont conviés, de longs conciliabules pour décider de l’avenir d’un tiers... et Mme Mingott qui tranche en coulisses tel un parrain de la mafia.

Newland va t-il suivre son inclinaison inavouable pour Ellen ou le parcours tout tracé que lui offre son prochain mariage avec May ?

Tout concourt à nous faire sentir l’étouffement de cette société ultra codifiée qui écrase l’individu. Dans une débauche de luxe et richesse, rien ne doit être laissé au hasard, une voix off confiée à Joanne Woodward nous le confirme : les tables pour les grands dîners, selon leur rang, sont dressées avec une foultitude de détails ; les protagonistes, en chaque circonstance, choisissent leurs vêtements, avec une extrême minutie ;

chacun doit être extrêmement réservé en société et en exprimer le moindre possible, au risque de dévoiler ses sentiments.

La mise en scène flamboyante entraîne le triangle amoureux dans une inexorable spirale, avec une apparence feutrée qui rend leur destin d’autant plus terrible. Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder servent admirablement cette belle histoire où les non-dits dominent les rapports.

Un Scorsese différent sur la forme, qui n’en est pas moins une belle prouesse de cinéma.

.