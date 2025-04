Silence - Martin Scorsese - critique

Résumé : Macao, 1633. Au collège Saint-Paul, le père Alessandro Valignano (Ciarán Hinds) annonce à deux missionnaires, Rodrigues (Andrew Garfield) et Garupe (Adam Driver), que leur mentor Critóvão Ferreira (Liam Neeson) a abjuré sa foi catholique au Japon après avoir été torturé.

Critique : Les deux missionnaires décident de partir au Japon pour retrouver Ferreira et savoir si les accusations de parjure dont il est accusé sont fondées. Ils se font accompagner de Kichijiro (Yōsuke Kubozuka), chrétien japonais qui avait fui son pays et les persécutions, dans un petit village où ils sont chaleureusement accueillis par un petit groupe de chrétiens. Ils doivent néanmoins se cacher pour pratiquer leur foi. Un certain Inoue (Issei Ogata), qui mène une terrible inquisition contre eux, traque les chrétiens pour les capturer et leur faire subir des tortures afin de les faire abjurer.

Martin Scorsese, après le très contemporain Le loup de Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013) revient au film historique sur fond religieux, en adaptant le roman éponyme du Japonais Shūsaku Endō, publié en 1966. Le cinéaste, très croyant lui-même, a souvent évoqué la foi dans ses œuvres, quand ce n’est pas le sujet central comme dans La dernière tentation du Christ (The Last Temptation of Christ, 1988).

Il évoque ici une période et une situation méconnues de tentative d’évangélisation du Japon qui a totalement échoué.

Le film, lent en majestueux, rappelle souvent l’univers d’Akira Kurosawa, l’un des cinéastes favoris de Scorsese. Il montre avec force comment on peut pousser un croyant convaincu à renoncer à sa foi, et comment les religions peuvent amener les hommes aux actes les plus cruels.

Exigeant, loin des aventures de héros (malgré la présence de Liam Neeson), ce film d’une beauté austère, s’inscrit totalement dans l’œuvre de Scorsese qui, de film en film, s’attache à scruter les tourments de l’âme humaine.