Les Ardennes - Robin Pront - critique

Résumé : Dave (Jeroen Perceval) attend son frère Kenny (Kevin Janssen) à sa sortie de prison où il a passé quatre ans. Kenny, toujours imprévisible, va avoir du mal à accepter tous les changements intervenus depuis son incarcération.

Critique : Les retrouvailles, en apparence fraternelles, vont en fait être très compliquées pour les deux anciens cambrioleurs. Dave, le cadet, de tempérament plutôt conciliant, s’est totalement rangé, travaille dans un car wash ; il est en couple avec Sylvie (Verlee Baetens), serveuse dans un bar de nuit, qui attend un enfant de lui. Tous deux ont décroché de l’alcool et de la drogue. Seulement, Kenny a bénéficié d’une remise de peine, et Sylvie était sa petite amie avant son arrestation. Dave et Sylvie vont lui cacher leur situation, d’autant plus que Kenny est impulsif et volontiers violent.

Ce polar, tendance glauque (typique d’un certain cinéma belge), commence comme une tragédie sociale et familiale sous tension : on sent tout de suite que le volcanique Kenny ne se retiendra pas longtemps. Mais, il bifurque dans sa deuxième partie dans une fuite en avant quasi fantastique, peuplée de personnages aussi bizarres qu’inquiétants.

Cette distorsion de genre nuit malheureusement à la cohérence globale du propos, ce que l’on ne peut que regretter. Le postulat de départ, entre suspense policier et drame familial, augurait du meilleur, avec sa mise en scène âpre et sans concession et un trio d’acteurs principaux plutôt impressionnants : Jeroen Perceval (auteur de la pièce dont est tiré le film et coscénariste), gentil frère sans grand charisme ; Kevin Janssen, une vraie gueule de cinéma, à la balafre de vrai dur ; et Verlee Baetens, aussi frêle que déterminée (découverte dans le mémorable Alabama Monroe en 2012).