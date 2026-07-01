Les chemins de Katmandou - André Cayatte - critique

Résumé : Olivier (Renaud Verley), actif pendant les événements de mai 68, pense quitter la France pour se faire oublier. Il se tourne vers sa mère Martine (Elsa Martinelli), mannequin désargentée qui cache l’existence de ce fils adulte, et ne pourra pas lui donner un sou.

Critique : Olivier va choisir Katmandou comme destination quand il apprend que son père, qui l’a abandonné, y vit en proposant des activités aux touristes. Pour s’y rendre, il fait mine de s’engager dans avec une organisation humanitaire qui lui finance le voyage. Sa rencontre sur place avec la baba cool Jane (Jane Birkin) et ses amis va quelque peu contrarier ses plans.

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André Cayatte, spécialiste des films à thèse, soixante ans à l’époque, et son coscénariste de la même génération, le romancier René Barjavel, donnent une vision bien simpliste et naïve de la jeunesse issue mai 68 et des hippies partis trouver le bonheur en Asie.

La modernité à la page revendiquée par le film a pris un sacré coup de vieux. La direction d’acteurs, qui inclut du doublage, laisse aussi à désirer.

On peut accorder au film de dénoncer les ravages de la drogue, pensée comme une libération pour une certaine jeunesse de l’époque.

Le film réunit pour la deuxième fois le couple vedette Birkin-Gainsbourg, ce dernier ayant participé à l’écriture la partition musicale, en plus de son rôle de méchant. André Cayatte visera beaucoup plus juste avec son film suivant tiré d’un fait divers qui a marqué à son époque. Ce sera Mourir d’aimer avec Annie Girardot.