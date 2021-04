Les chroniques de Riddick - La critique

Résumé : Une lourde menace pèse sur l’univers. Planète après planète, les féroces Necrommongers étendent leur empire, ne laissant aux populations conquises qu’une alternative : se convertir ou mourir. Et c’est ainsi que le plus improbable sauveur de la galaxie est tiré de son exil et appelé à la rescousse...

Critique : Dans Les chroniques de Riddick, suite de Pitch black, il y a une telle profusion d’éléments, de références mythologiques, de personnages, d’enjeux dramatiques, de musique et d’action, qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer, ni même de se poser de questions. Et c’est précisément là où le bât blesse : alors que le premier Pitch black, série B élégante et futée, jouait sur l’identité trouble du personnage de Riddick et suscitait l’angoisse par des subterfuges souvent subtils, la suite ressemble plus à un vulgaire péplum fantastique pour ados qui rappelle Dune (David Lynch, 1984), nous place à mille lieues du trouble généré par le premier volet, vise davantage l’emphase et la surenchère ostentatoire (plus de plus de plus). Sauf qu’à force de "plus", Twohy ne récolte que du "moins" : il annihile toute l’ambiance mystérieuse au profit d’un style pompier. Ainsi, malgré les effets spéciaux, malgré l’incontestable efficacité de cet objet, on reste insensible à cette débauche spectaculaire qui tente de concilier la fresque, le film d’action, la bande dessinée, le fantastique, la science-fiction et le suspense sans arriver à donner un ensemble qui soit homogène, fluide et convaincant.

Les amateurs de divertissement bourrin auront toutes les raisons du monde d’être ravis. Mais les autres constateront avec tristesse que Twohy (le vrai cinéaste qu’on sait capable) est complètement passé à côté d’un formidable potentiel de départ. De fait, on préfère revoir Abîmes, son épatante série B sortie l’an passé, inestimable à côté de ce machin survolté et pesant...

Le DVD

Les suppléments : "Convenus" est le qualificatif qui colle le mieux aux bonus de ces Chroniques. Vin Diesel qui sert de guide dans les décors du film, on s’en fiche. Les maigrichonnes six minutes autour des effets spéciaux nous laissent sur notre faim. Le module présenté par Toombs, le chasseur de primes crétin, est ridicule. Le guide virtuel des différents mondes et protagonistes est parfaitement inutile après avoir vu le film (à moins d’avoir roupillé). Enfin, les "Coulisses de Riddick" recèlent quelques anecdotes mais trop limitées pour sauver complètement l’ensemble.

La technique : Parfaite comme c’est souvent le cas chez Universal. Le sens du détail est poussé dans ses retranchements avec une image d’une pureté cristalline. Le son sollicite également le home cinéma grâce un mixage précis avec un point d’orgue : l’avalanche de feu sur la planète Crématoria.

Les détails techniques

Edition 1 DVD

Format image : 2.35

Format vidéo : 16/9 compatible 4/3

Audio : Dolby Digital français 5.1, anglais 5.1

Sous-titres : français, anglais

Chapitré

Couleur

Tous publics