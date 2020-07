Les Ecchymoses invisibles - la critique de la pièce

Critique : Craindre l’homme avec lequel on vit depuis plus de vingt-quatre ans... Craindre que le repas qui aurait dû être préparé et qui ne l’est pas soit l’objet d’une nouvelle colère de sa part...

Tel est le propos de cette pièce "fiction documentaire". Tel est le quotidien d’une femme ordinaire, qui ne demande pourtant qu’à fuir cette relation toxique.

Mais est-ce si facile ?

Les spectateurs des Ecchymoses invisibles assistent en temps réel à la montée d’une violence silencieuse et souterraine, manigancée par un pervers narcissique, pourtant amoureux, violence sourde et complètement suggérée, fomentée par des mots oppressants et dévastateurs. Peut-être pire que la violence physique.

Le texte de Djamil Saïbi est un pari très réussi. En grande partie, sans doute parce qu’il a rencontré une femme ordinaire, Florence Plazer, par hasard, dans un établissement scolaire où il enseignait le théâtre. Elle lui a raconté son histoire et toute la tragédie familiale qu’elle traversait, lui a parlé de ses enfants et d’elle-même bien sûr, maltraités, victimisés. Sans compter la famille absente, qui ne veut bien sûr pas prendre part.

Cet homme de théâtre n’a pas hésité un instant à évoquer cette histoire et l’a transposée sur scène, car pour lui dénoncer toutes ces violences et ces drames familiaux, qui se jouent parfois à deux pas de chez nous, lui a paru une évidence à la fois sociétale, civique et humaine.

Le personnage de Corinne parle peu, à part un monologue au début de la pièce, et ce choix d’écriture de la part de l’auteur est comme une allégorie de sa souffrance enfouie au plus profond d’elle-même. Se taire. Ne rien dire. Subir. Endurer.

Dans la mise en scène de Djamel Saïbi, rien n’est laissé au hasard. Ni les sentiments ambivalents de Michel, mélange de monstre-amant-amoureux, dont on comprend en filigrane qu’il a vécu une enfance difficile, ni le chantage affectif qu’il impose à Corinne en la couvrant de cadeaux, ni ses ambivalences affichées, comme au moment où il demande à son épouse de s’habiller joliment, parce qu’un collègue vient dîner, et qu’il la traite de pute quand elle arrive maquillée et apprêtée...

Mais le piège va-t-il continuer à se refermer sur elle indéfiniment ?

Bien souvent l’art sublime la lutte et porte haut les combats. C’est le cas de cette pièce qui dénonce avec brio les féminicides, fléau malheureusement renforcé par le confinement que nous venons tous de traverser !

En 2019, 151 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Et lors du confinement, 12 décès ont été officialisés.

Que savons-nous des autres ?

C’est à une réalité déstabilisante, mais dépourvue de tout voyeurisme, que le spectateur assiste. Un subtil va-et-vient émotionnel met en place une tension dramatique extrêmement maîtrisée par l’interprétation des deux comédiens, notamment le jeu corporel d’Emma Dubois qui suggère remarquablement ce qu’elle endure, bien plus qu’il ne montre.

Eric Moscardo investit brillamment le rôle de Michel et manie avec talent les travers arrogants et ambivalents de son personnage.

Aucune caricature dans cette mise en scène, mais un texte taillé à la hache, glaçant, oppressant, qui ne peut laisser personne indemne.