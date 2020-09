Cascade - Fabio Viscogliosi - chronique BD

Résumé : Dessinateur, peintre, écrivain, musicien, et bien entendu auteur de bande dessinée, Fabio Viscogliosi livre avec Cascade un autoportrait en mosaïque au cours duquel s’entrecroisent divers souvenirs, réflexions métaphysiques sur l’art et la pratique artistique, et méditations sur le temps qui passe. L’auteur continue d’explorer des territoires narratifs et graphiques nouveaux en allant ici s’aventurer vers des espaces poétiques et intimes qui élaborent une œuvre originale et éminemment sensible.

Trois types de planches composent cet album : des images pleine page, figuratives, où l’auteur se représente en âne anthropomorphe (figure déjà aperçue dans certains ouvrages dont Dans l’espace (Seuil, 2001)), des planches de bande dessinée, gaufriers de six cases présentant généralement des images abstraites, et d’autres planches intitulés « Miscellaneous », plus mouvantes dans leur composition, dont les images figuratives n’élaborent à priori aucun lien de continuité narrative (certaines ont déjà été publiées dans la revue Mon Lapin Quotidien).

Fabio Viscogliosi / L'Association

À la limpidité des récits muets dont l’auteur s’était fait une spécialité succède ainsi l’épaisseur moelleuse de planches plus lyriques, personnelles et expérimentales. Alors que les premiers, Da Capo en première ligne, imposent une clarté figurative afin que le récit se transmette sans heurt, les secondes autorisent une plus grande distance entre les lignes placées sous les cases et les dessins qui les accompagnent. Les images s’approchent ainsi de la pratique picturale que l’auteur développe par ailleurs et mettent en scène des personnages et/ou des formes abstraites au sein de paysages mystérieux. Les « Miscellaneous » sont l’occasion de poésies visuelles où les références se mêlent à des réminiscences graphiques. Ces pages se lisent comme des consécutions d’images hétéroclites qui communiquent au sein d’un même espace narratif sans pour autant qu’un sens univoque perce dans leur mise en séquence. Le rapport à l’image est ainsi perturbé et se redéfinit de planche en planche. Le regard n’est plus tant conduit dans un énoncé visuel qu’entraîné dans une suite de mystères graphiques et plastiques qui l’intriguent, l’interrogent et invitent à une déambulation mentale. Ainsi, le lecteur n’est plus tant projeté dans un univers fictionnel figuratif qu’attiré dans des espaces conceptuels habités par des énigmes iconiques.

Fabio Viscogliosi / L'Association

Mais le désir de raconter ne cède pas le pas à l’expérimentation. Le langage est riche et développe une pensée logique qui introduit à l’intime à travers une profonde tendresse. Fabio Viscogliosi installe une atmosphère douce qui invite à se laisser porter par ces séquences, à laisser le temps s’écouler pour se délecter de la finesse de l’énonciation. La sonorité des mots et le rythme du récit retranscrivent avec subtilité des émotions simples ou des souvenirs où l’anecdote se confond à l’essentiel. Pour permettre au lecteur de prolonger les réflexions (ou de les affiner), l’auteur propose en fin d’ouvrage des notes sur certaines planches qui les éclairent (attestant parfois de leur véracité à travers des précisions biographiques), et incitent à poursuivre le cheminement de pensée et à se l’approprier. Ainsi, la lecture continue de tourner à plein régime une fois le livre refermé, tant le lyrisme de ces micro-narrations se révèle particulièrement immersif, imprégnant le lecteur dans une atmosphère délicate et puissante à la fois.

Cascade peut se lire comme un exercice de style particulièrement réussi et stimulant, mais aussi, et surtout, comme une œuvre profonde où divers fragments de l’esprit se percutent pour former une totalité parcellaire, à l’image de notre vie intérieure. L’auteur conclut une de ses planches par ces mots qui résument avec finesse l’enjeu de ce livre : « Notre pensée, au fond, est-elle autre chose qu’une réaction en chaîne, un mouvement incessant de perceptions qui nous traversent et nous animent, en cascade ? ».