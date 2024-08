Les feux de la Chandeleur - Serge Korber - critique

Résumé : 1962. Marie-Louise (Annie Girardot) et Alexandre, son mari notaire (Jean Rochefort), vivent confortablement dans une belle maison en province avec leurs deux jeunes enfants. Tout irait pour le mieux, si Marie-Louise ne participait pas des activités politiques... de gauche.

Critique : Le jour de la Chandeleur, après une manifestation retentissante dans la petite ville, Alexandre décide de quitter le domicile conjugal pour s’installer dans un hôtel. Il continuera à subvenir aux besoins de sa famille, et continuera à exercer son métier dans ses bureaux situés dans une aile de la grande maison.

On retrouve la famille dix ans plus tard : Marie-Louise, toujours amoureuse mais de plus en plus seule, passe pour une originale, voire pire ; Alexandre, remarié, n’a pas quitté ses bureaux ; leur fille aînée Laura (Claude Jade) est partie de la maison pour suivre des études de médecine ; et Jean-Paul, le cadet (Bernard Le Coq), devenu notaire, travaille avec son père. Marie-Louise n’a désormais qu’un seul ami, un enseignant original et ancien baroudeur (Bernard Fresson).

Le personnage interprété par une Annie Girardot inspirée, pourrait être une illustration originale du déni de réalité. Malheureusement, la plate réalisation de Serge Korber ne permet pas de faire décoller le film. D’autant plus que Jean Rochefort, raide comme tout, semble très mal à l’aise dans son costume de petit notaire de province.

Dommage. Le film permet aussi de retrouver Bernard Fresson, Claude Jade et Jean Bouise... et un tout jeune Bernard Le Coq tout juste sorti de son rôle de Michel dans César et Rosalie.