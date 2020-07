Les Frères Sisters - la critique du film

Résumé : Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

Critique : Un grand tableau nocturne, aplats noirs et le bleu nuit de l’horizon. Puis, des éclats oranges, des coups de feu. L’ouverture des Frères Sisters, le dernier film de Jacques Audiard après sa palme d’or, Dheepan, est impressionnante.

Impressionnante parce que sèche, mais à la fois gracieuse et maîtrisée. Un art certain de la mise en scène.

L’on imagine alors des hommes taiseux, tourmentés par le poids de la violence qu’ils doivent semer derrière eux, mais non. Charlie et Eli Sisters, respectivement interprétés par Joaquin Phoenix et John C. Reilly, sont bavards, discutent de leurs objectifs, de leur passé et, en somme, de leur vision de leur existence.

Lancés à la poursuite d’un prospecteur qui posséderait une mystérieuse formule chimique pour trouver de l’or, précédés par le détective privé du Commodore (Rutger Hauer, froid et raide) qui les emploie les frères Sisters, tueurs à gages, effeuillent lentement leur carapace de durs à cuire.

À l’autre bout de la route, le duo formé par Jake Gyllenhaall et Riz Ahmed (premier rôle de l’excellente mini-série HBO The Night Of, pour ceux qui ne le connaissent toujours pas) contamine cette histoire d’utopies socialistes avant l’heure.

C’est que le récit, d’abord centré sur une relation fraternelle, avec toute la tendresse et les difficultés que cela implique, bifurque sur l’ouverture d’une possible alternative pour des personnages qui n’ont jamais connu que la violence, transmise de père (alcoolique) en fils.

C’est là que, mine de rien, Audiard dessine en creux son portrait de l’Amérique. Celle d’enfants pour qui ce serait tous les jours Noël, qui prennent parce qu’ils le peuvent sans se soucier des conséquences. Hermann parvient à convaincre Morris de la valeur de la notion de partage, d’une société sans violence, sans meurtre. Mais même lui a besoin d’or pour mettre à bien son projet. Et alors, pour le trouver plus rapidement, plus efficacement, comme un rappel des notions de productivité propres au capitalisme sauvage qui caractérise toujours les États-Unis ; il faudra polluer les rivières et se ronger la peau.

Derrière cette petite histoire intime se cache donc une peinture de l’Amérique passée et actuelle. Toujours aller plus loin, toujours prendre plus avec les meilleures techniques, sans se soucier du malheur des autres et de l’impact sur l’environnement. Le plan sur les poissons morts est explicite. Mais les frères Sisters sont l’exemple que même le plus corrompu des cœurs peut un jour changer, là est aussi l’utopie d’Audiard.

La séquence finale, qui est un retour à l’origine, quand tout ailleurs a échoué, est d’autant plus bouleversante. Les plans sont composés de telle sorte qu’ils incluent en eux-mêmes le passage du temps, comme A Ghost Story pouvait le faire ou encore à l’instar du génial Profession : Reporter d’Antonioni, et tout se termine dans la grâce et la tendresse.

Au final, c’est l’histoire de deux frères qui échappent à un monde cruel.

Après le très beau Hostiles de Scott Cooper sorti en mars, Jacques Audiard signe ici l’autre grand western de 2018.