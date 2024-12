De battre mon cœur s’est arrêté - Jacques Audiard - critique

Résumé : Tom, un agent immobilier véreux, décide un jour de reprendre la pratique du piano et transforme sa manière de vivre et de voir.

Critique : La force de Jacques Audiard consiste sans doute à ne pas se prendre pour un démiurge tout-puissant. Alors, il n’hésite pas à s’adjoindre les services de collaborateurs, notamment d’un scénariste, Tonino Benacquista, avec qui il signe sa deuxième réalisation. Et certes, ses films n’ont rien de génial, puisqu’ils sont surtout artisanaux, construits avec méthode et sans la fougue des grands créateurs. On peut leur reprocher certains effets appuyés : ici, la naissance de l’amour, grosse comme une maison, avec de la lumière partout qui contraste avec les plans sombres (mais après tout, c’est vrai, non, que l’amour se vit dans le soleil ?). Au moins ont-ils l’avantage d’être léchés, de présenter une vraie histoire, des personnages consistants et des thèmes fouillés, et de garder toujours une attention profonde à la technique - d’où une belle image, de beaux plans - comme à la littérature et aux dialogues. Par là même, Audiard parvient à faire un cinéma qui soit du spectacle et de l’émotion à la fois, une œuvre personnelle et visible par un large public, ce qui s’avère plutôt rarissime, du moins dans le paysage français.

Dans De battre mon cœur s’est arrêté, les conflits et les rapports humains prolongent sans surprise l’univers du réalisateur tel qu’il l’a mis en place dès ses débuts. On voit donc Romain Duris, aux prises avec l’incompréhension génétique entre pères et fils, en désaccord tu avec ses collègues et en amour falsifié avec la femme de l’un d’eux. Dans cet imbroglio de relations complexes, qui ressemble à s’y méprendre à la vie, il lui faudra faire des choix, et s’il ne les fait pas, les assumer quand même. Les personnages d’Audiard, toujours un pied dans le glauque, subissent plus qu’ils ne gagnent, une sorte de rédemption, par l’entremise de l’amour, de l’amitié, de l’art (ici, le piano). Même s’ils continuent leur sale besogne, ils en sortent grandis et c’est là que résident leur beauté et celle des films dont ils sont les protagonistes. Contrairement à la fille du Père Noël de Dutronc (chanson d’où est tiré le titre du film), la belle se laisse ici séduire par ce digne fils de Père Fouettard. Nous aussi.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Sans conteste, les scènes de répétition dans lesquelles Jacques Audiard dévoile tout le génie de sa direction d’acteur. On retiendra également la (trop) petite interview de Tonino Benacquista, coscénariste du film. Avec son air malicieux, le romancier revient sur son approche de De battre mon cœur s’est arrêté. Le reste (un commentaire audio complaisant, des scènes coupées dispensables et un bonus caché bof) peut se passer de votre attention.

Image & son : Un film tout en constrastes et zones d’ombre qui se vautre un peu trop facilement dans l’excercice de style : on ne discerne plus rien à certains moments sous couvert d’une mise en lumière sophistiquée. L’image dans son ensemble reste cependant éclatante de précision. Idem pour le son qui vous fera sursauter les tympans par son énergie. Il vous prend littéralement aux tripes, jouant la carte du cinéma sensoriel pour renforcer l’hyperréalisme du film.