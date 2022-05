Les huit montagnes - Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - critique

Résumé : Pietro est un enfant de la ville. L’été de ses onze ans, ses parents louent une maison à Grana, au cœur du val d’Aoste. Là-bas, il se lie d’amitié avec Bruno, un vacher de son âge. Tous deux parcourent inlassablement les alpages, forêts et chemins escarpés. Vingt ans plus tard, le jeune homme reviendra à Grana pour y trouver refuge et tenter de se réconcilier avec son passé.

Critique : Réalisateur belge, Felix Van Groeningen avait été révélé à la Quinzaine des Réalisateurs 2009 avec La merditude des choses, récit incisif se déroulant dans un petit village flamand. Il a ensuite signé trois longs métrages dont le mélodrame Alabama Monroe, succès international, qui remporta plusieurs prix dont le César du meilleur film étranger. Les huit montagnes a été coécrit et réalisé avec Charlotte Vandermeerschest, sa compagne. Il s’agit de l’adaptation d’un best-seller éponyme de Pablo Cognetti, publié en France chez Stock (Prix Médicis 2017). Les deux cinéastes se sont véritablement passionnés pour le projet, tournant dans le décor naturel des Alpes italiennes, après une période où les différents confinements ont révélé un besoin de se ressourcer dans un cadre naturel. Le film bénéficie de la qualité de son matériau initial. Les huit montagnes décrit ainsi avec finesse l’amitié puissante mais compliquée entre deux jeunes garçons, qui ont pour point commun d’être voisins dans le petit village de Grana pendant la période estivale, mais sont opposés à plusieurs niveaux, à commencer par le statut social. Enfant d’un chimiste turinois, Pietro fait partie de la classe moyenne supérieure. Ses parents lui offrent une éducation simple mais confortable. Il peine toutefois à se projeter dans une figure paternelle qu’il estime à la fois terne et rigide, notamment dans son insistance à vouloir l’initier à la pratique de la randonnée sur des sentiers enneigés.

Bruno est hébergé par sa tante et son oncle, son père ayant abandonné la montagne pour trouver un emploi d’ouvrier en ville. La séparation entre les deux enfants à la rentrée scolaire va marquer un tournant dans leur existence, d’autant plus que le papa de Pietro cherche un fils de substitution en la personne de Bruno, lui-même en quête d’un père partageant sa passion pour la montagne. Ce double problème autour d’une relation amicale et d’un rapport filial est plutôt bien rendu à l’écran. Et le récit se prolonge avec une narration efficace lorsque nous retrouvons les deux jeunes à l’âge adulte, après la mort de leurs pères respectifs. L’œuvre aborde aussi avec pertinence le thème de la désertification des zones de montagne, à travers la destinée de Bruno dont les valeurs devront se confronter à la dureté du mode de vie qu’il choisira. Pour autant, le métrage est loin de convaincre pleinement. Certes, le scénario est touchant et la technique irréprochable, ce dont témoigne les superbes prises de vue du chef opérateur Ruben Impens et le montage elliptique de Nico Leunen. Mais l’ensemble est toutefois un peu lisse et n’échappe pas à la mièvrerie. « Nous voulions faire un film épique, raconté en une série de gestes infimes. Une ode à la fragilité et à la force de tout être vivant, qu’il s’agisse d’un humain, d’un animal, d’une plante ou d’une montagne. Sans une once de cynisme », ont déclaré les cinéastes dans le dossier de presse.

Si leurs intentions sont indéniablement sincères, Les huit montagnes n’échappe pas au discours écologiste convenu et à une réflexion guère novatrice sur le lien entre l’homme et l’espace naturel, la modernité et la tradition. La séquence qui voit les deux hommes inviter des amis bobos le temps d’un week-end révèle toutefois la lucidité de Van Groeningen et Vandermeerschest qui admettent s’être identifiés à ces personnages. Et bien des films avaient été plus profonds à ce sujet, dont Padre padrone des frères Taviani. En fait, Les huit montagnes s’apparente un cinéma italien plus posé et explicatif, incarné par des films de Paolo Virzì ou Ferzan Özpetek. Les interprètes sont quant à aux irréprochables, avec une mention pour Luca Marinelli, déjà apprécié dans Una questione privata et Martin Eden. On est donc partagé face à ce film présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2022.