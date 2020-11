Les Incorruptibles - Brian De Palma - critique

Résumé : Chicago, 1930 : Agent du Trésor Américain, Eliot Ness (Kevin Costner) est nommé agent fédéral à grand renfort de publicité. Il est chargé, avec une équipe de policiers en uniforme, de lutter contre les gangsters qui bravent la prohibition, et plus particulièrement leur chef Al Capone (Robert de Niro). La première opération étant un fiasco où il est couvert de ridicule, Ness décide de monter sa propre équipe.

Critique : Le scénario original est dû à David Mamet, également dramaturge et qui se lancera dans la mise en scène, juste après ce film. S’inspirant des faits réels en y mêlant des personnages fictifs, et en référence au célèbre feuilleton, il nous propose une relecture rétro de la lutte menée par Eliot Ness contre Al Capone.

Même si l’histoire est connue, Brian De Palma réalise un brillant exercice, précis, passionnant et tout de même tendu par un suspense à la Hitchcock. C’est le premier hommage du cinéaste à ses aînés : plusieurs scènes sont clairement orchestrées à la manière de : celle du pont entre les Etats-Unis et le Canada, ainsi que celle de la gare. Ce dernier segment rend aussi un hommage, ou plutôt fait un gros clin d’œil au film de 1926 de Sergueï Eisenstein, Le cuirassé Potemkine, avec sa fameuse scène de la poussette.

On peut aussi trouver, dans une séquence de fusillade, un parallèle avec Scarface, pas la version du réalisateur, mais celle de Howard Hawks de 1932.

La mise en scène ample de De Palma, qui peut parfois agacer tant elle peut être voyante, est ici très bien équilibrée et reconnaissable dès la première séquence, où la caméra part du plan très large d’un quartier de Chicago vu de haut, pour descendre lentement vers un bar où une explosion va tout emporter.

Kevin Costner, très sobre, rappelle un peu le Steve McQueen de la grande époque. Sean Connery, servi par un personnage impeccable, est impérial. Ce qui lui vaudra quatre prix en 1988 pour le meilleur rôle masculin : Oscar, Golden Globe, Kansas City Film Critics Circle et London Films Critics Circle. Andy Garcia, froid et précis et Charles Martin Smith, comptable replet, complètent l’équipe. Et Robert de Niro, dans un court rôle, est impressionnant entre fausse bonhomie et vraie cruauté.

Une très bonne cuvée De Palma.