Scarface - Brian De Palma - critique

3 personnes

L'ont vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : Grandeur et décadence d’un caïd. En 1980, petit truand cubain bénéficiant d’une amnistie du gouvernement de Fidel Castro, Tony Montana, retourne à Miami en quête de fortune et de gloire. Malin et sans états d’âme, il devient un baron de la drogue redouté et détesté, mégalo et parano.

Critique : En quelques décennies, tous les qualificatifs et superlatifs ont été utilisés pour parler de ce remake du classique de Howard Hawks (1932) : chef-d’œuvre, film culte, meilleur film de genre. Difficile dans ces conditions de faire de la prose sur ce qui constitue un étalon du cinéma moderne. © 1983 Universal Pictures. All rights reserved. Servi par l’excellent scénario d’Oliver Stone (Salvador, Platoon, Tueurs nés), par une photographie léchée, et la réalisation parfaitement maîtrisée de Brian De Palma, qui sortait d’un beau succès critique avec Blow Out tourné deux ans plus tôt, Scarface est un film coup de poing dont aucun spectateur ne sort indemne. Mêlant adroitement violence crue, esthétisme baroque, peinture au vitriol du rêve américain, il a surtout offert à Al Pacino ce qui est sans doute à ce jour son meilleur rôle. Charmeur, gouailleur, violent, ambitieux, mégalo, parano, l’acteur donne à ce personnage de truand à la petite semaine une dimension et une profondeur rarement vues au cinéma. Al Pacino ne joue pas Tony Montana : il est Tony Montana et porte à lui seul le film sur ses frêles épaules pour en faire une référence aujourd’hui encore inégalée.

Face à l’imposante composition de Pacino, Brian De Palma a eu le flair de confier les rôles secondaires à de jeunes acteurs parfaits dans leur registre. Steven Bauer (Traffic) est l’idéal complément de Tony Montana, Robert Loggia est sobre mais convaincant dans son rôle de caïd de la pègre sur le retour. Quant à Michelle Pfeiffer, dans l’un de ses tous premiers grands rôles, elle illumine l’écran de sa beauté diaphane et innocente. Tout était donc réuni pour faire de Scarface une œuvre forte et inoubliable. Un film inestimable, sur lequel le temps ne semble pas avoir de prise. À voir impérativement pour les jeunes amoureux de cinéma. À revoir encore et encore jusqu’à plus soif pour les cinéphiles avertis.

Galerie photos

© 1983 Universal Pictures. All rights reserved.