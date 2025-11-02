Trois chambres à Manhattan - Marcel Carné - critique

Le 2 novembre 2025
Signée Marcel Carné, cette déambulation de deux français à New-York est plutôt réussie. Maurice Ronet et Annie Girardot y sont impeccables.
- Réalisateur : Marcel Carné
- Acteurs : Robert De Niro, Gabriele Ferzetti, Maurice Ronet, Annie Girardot, Roland Lesaffre, Geneviève Page, O.E. Hasse, Margaret Nolan
- Genre : Drame, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Durée : 1h59mn
- Date de sortie : 10 novembre 1965
- Festival : Festival de Venise 1965
Résumé : Paris : en rentrant seule d’un spectacle, Yolande (Geneviève Page) annonce à son mari François (Maurice Ronet), un acteur en vogue, qu’elle demande le divorce. Peu après, on retrouve François à New-York dans une chambre d’hôtel miteuse.
Critique : Les succès de Marcel Carné, l’un des cinéastes emblématiques des années 1930 et 40, sont souvent plus attribuées à Jacques Prévert, scénariste et dialoguiste. C’est en effet à ce dernier que l’on attribue un peu facilement l’essentiel du talent de leur duo. Pourtant Carné a démenti cette mauvaise réputation en prouvant ses qualités propres dans la deuxième partie de sa carrière, quand bien même les films concernés ne retrouveront jamais l’aura des premiers. D’ailleurs, certains sont particulièrement ratés !
Ce film-ci est probablement l’un des meilleurs de cette seconde époque. S’associant une nouvelle fois avec le scénariste Jacques Sigurd, il adapte le roman éponyme de Georges Simenon paru en 1946. Le récit, centré sur plusieurs déambulations nocturnes new-yorkaises, installe une ambiance désenchantée et a priori privée de tout lendemain.
François, qui galère depuis six mois à New York, vivote dans une petite chambre de Greenwich Village, et passe le plus clair de son temps dans les "dîners" à boire et à observer ses semblables avec un certain dédain. C’est lors de l’une de ces longues soirées qu’il va rencontrer Kay (Annie Girardot), une Française un peu paumée, qui va entamer la conversation puis s’attacher à ses pas.
Outre l’atmosphère désabusée bien rendue, on apprécie le duo bien assorti Maurice Ronet/Annie Girardot, qui domine l’intrigue. Ils vont réussir à se trouver malgré tout ce que leur lourd passé respectif semblait leur interdire. La belle lumière noir et blanc est due à Eugen Schüfftan, qui a commencé sa carrière en Allemagne avec Fritz Lang en 1924, et signait ici à 72 ans sa dernière collaboration artistique. La musique jazz de l’Américain Mal Waldron et du Français Martial Solal participe aussi à la belle unité de l’ensemble.
On peut reprocher au film d’être artificiellement trop bavard, son invraisemblance sur les origines de noble russe du personnage d’Annie Girardot à l’allure trop parisienne, et un happy end totalement plaqué.
La réserve sur le personnage de Kay n’a toutefois pas empêché Annie Girardot de remporter la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise 1965.
Il faut faire vite ! On aperçoit brièvement Robert De Niro en figurant attablé dans l’un des nombreux "dîners" fréquentés dans le film.
