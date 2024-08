Thérèse Raquin - Marcel Carné - critique

Résumé : À Lyon, Thérèse (Simone Signoret) s’ennuie dans le lugubre magasin familial de tissu. Mariée à son cousin Camille (Jacques Duby), aigri et maladif, qu’elle soigne depuis leur jeunesse, elle doit aussi subir la présence directive de Mme Raquin (Sylvie), sa belle-mère.

Critique : Camille, qui est contrôleur sur le port, va un jour sympathiser avec Laurent (Raf Vallone), un camionneur dynamique avec qui il va s’enivrer. C’est Laurent qui va ramener Camille au magasin et ainsi faire la rencontre de Thérèse. Cette dernière va être rapidement sous le charme de cet homme athlétique et aimable, qui est à peu près tout le contraire de son mari. Refusant de quitter le domicile conjugal, elle va vivre une liaison secrète avec Laurent, qui va devenir un habitué de la maison, acceptant notamment les "fameuses" soirées hebdomadaires de Mme Raquin où, avec quelques voisins, on dispute des parties acharnées de petits chevaux.

Marcel Carné, qui ne put mettre en œuvre le projet de tournage de La reine Margot, jugé trop cher, se rabattit sur cette adaptation contemporaine du roman d’Émile Zola, coécrite avec Charles Spaak. Poursuivant un virage vers des films plus noirs amorcé avec La Marie du port, il nous conduit dans un univers sombre et dur où les personnages ont tous ou presque un côté antipathique. Même les deux amoureux, souvent ambigus, ne se déparent pas d’une certaine distance, voire d’un côté tout à fait intéressé à se débarrasser du mari gênant.

Si Simone Signoret et Raf Vallone, malgré pour ce dernier un accent parfois prononcé (coproduction oblige), sont justes, on retient surtout les prestations des seconds rôles pour leur méchanceté et leurs calculs : Jacques Duby, enfantin, maladif et volontiers querelleur ; Roland Lesaffre, faussement sympathique et enjoué ; et surtout Sylvie, qui ne pense qu’a couver son fils, impressionnante par ses répliques mordantes et, devenue malade, terrorisante avec son regard dur et fixe.

Le film qui connut le succès, remporta le Lion d’Argent (ex-æquo avec cinq autres films !) à la Mostra de Venise 1953.