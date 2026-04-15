Les Nibelungen - Fritz Lang - critique

Le 15 avril 2026
Une saga médiévale gigantesque signée Fritz Lang.
- Réalisateur : Fritz Lang
- Acteurs : Rudolf Klein-Rogge, Margarete Schön, Paul Richter, Hans Adalbert Schlettow, Hanna Ralph, Bernhard Goetzke, Theodor Loos, Georg John, Grete Berger
- Genre : Drame, Aventures, Fantastique, Film muet
- Nationalité : Allemand
- Distributeur : Tamasa Distribution , Les Films Armor
- Editeur vidéo : Potemkine
- Durée : 4h48mn
- Reprise: 21 juillet 2010
- Titre original : Die Nibelungen (Siegfried - Kriemhilds Rache)
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– Sortie en France : 8 février 1924 (partie 1) - 26 avril 1924 (partie 2)
Résumé :
1 "La mort de Siegfried" (Siegfried)
Siegfried (Paul Richter), fils de roi, en apprentissage chez le nain Mime (Georg John), se forge une superbe épée. De retour vers chez lui, il se rend chez les Burgondes dans le but de conquérir Kriemhild (Margarete Schön), la sœur du roi Gunther (Theodor Loos).
2 "La vengeance de Kriemhild" (Kriemhilds Rache)
Kriemhild, veuve inconsolable de Siegfried lâchement assassiné, pour préparer sa vengeance, accepte la demande en mariage d’Attila (Rudolf Klein-Rogge) le roi des Huns.
Critique : Fritz Lang et sa coscénariste et épouse Theo van Harbou, auréolés du succès du premier volet des aventures du Docteur Mabuse, sont partis des légendes moyenâgeuses germaniques et scandinaves pour bâtir cette ambitieuse et gigantesque production de près de cinq heures, proposée en deux films distincts. L’opéra de Richard Wagner sur le même sujet n’a, semble-t-il, influencé leur scénario qu’à la marge.
Il est important de replacer ce dyptique dans le contexte historique de son époque. Les Allemands, vaincus et humiliés par la communauté internationale après la guerre 1914-18, voulaient restaurer une image positive de la nation. Puiser dans un imaginaire médiéval, permettait de mettre en valeur un héros pur et courageux, présenté comme représentatif du caractère germanique. Ce choix de légende, proposé par Lang, séduisit les nationalistes de l’époque (dont les nazis en devenir) qui apprécièrent le premier mais pas du tout par le second, plus noir, qui représente la décadence et la fin violente d’un régime autocratique. D’ailleurs, les nazis s’en souviendront plus tard en sonorisant Siegfried pour participer à leur propagande, en "oubliant" Kriemhild, le tout sans le moindre accord de Lang, qui d’ailleurs va très vite fuir le pays. Thea von Harbou, quant à elle, va adopter les thèses nazies et poursuivre ses activités artistiques en Allemagne. Le couple n’y survivra pas.
Doté de décors exceptionnels, de trucages innovants (le dragon géant par exemple), l’oeuvre très stylisée (aucun décor naturel utilisé) est une prouesse d’inventivité de mise en scène, oscillant entre l’llustration historique et le feuilleton. Le récit, qui étonnamment prend son temps, utilise tous les ingrédients des récits d’aventures : le héros pur et juste, le méchant (lointain ancêtre de Dark Vador) très réussi, l’histoire d’amour contrarié, la jalousie, la fidélité, l’injustice et la vengeance (portée ici à son paroxysme)...
Fort de ce succès, Fritz Lang et Thea von Harbou, entreprendront ensuite leur plus fameuse collaboration qui débouchera sur l’un des plus célèbres films de tous les temps : Métropolis.
La restauration proposée en Blu-Ray par les éditions Potemkine (complétée de nombreux suppléments), longue et fastidieuse, issue de plusieurs sources, reconstitue les deux films avec la plus grande fidélité, en particulier pour l’image impeccable, souvent colorée, et la belle bande musicale. Félicitations à la Fondation Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stifting établie à Wiesbaden (Allemagne) qui en est l’artisan. Le Blu-ray a été édité le 3 septembre 2024.
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