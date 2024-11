House by the River - Fritz Lang - critique

Résumé : Stephen Byrne (Louis Hayward) habite une belle maison au bord de la rivière. Médiocre écrivain, il est aussi en panne d’inspiration. Alors que on épouse Marjorie (Jane Wyatt) est absente, il tente, après avoir bu, de séduire Emily (Dorothy Patrick), leur domestique qui vient de prendre son bain.

Critique : Stephen, à priori involontairement, va étouffer la jeune femme pour éviter que ses cris n’alertent la voisine qui s’active dans son jardin. Désemparé, il va vite trouver une idée quand arrive John (Lee Bowman), son frère boiteux qui l’a toujours sorti de nombre de ses ennuis. Bien que réticent, John va aider son frère à glisser le corps dans un sac pour le jeter dans la rivière. Écrivain raté et aigri, Stephen sous des airs charmants, n’est qu’un profiteur et un tricheur, qui se sert des autres pour excuser ses mauvais penchants. Lorsque la disparition d’Emily commence à interroger la communauté, il va imaginer faire porter le crime sur les épaules de John, lui-même rendu impuissant par sa complicité.

Ce film très noir et inquiétant, boudé lors de sa sortie aux États-Unis, est resté longtemps méconnu, notamment en France où il est resté inédit jusqu’à une diffusion à la télévision dans le cadre du Cinéma de Minuit en 1979, et avant une sortie en salle en 2009 seulement.

On peut penser que le fait que le personnage principal soit négatif, et l’absence de célébrité au générique (inhabituel dans la filmographie américaine de Lang), n’aient pas permis d’attirer le public.

Pourtant, si l’histoire en elle-même n’est pas des plus originales, Fritz Lang créé une véritable ambiance de malaise autour de son anti-héros (finalement plus intéressant et complexe qu’un personnage positif), avec notamment une utilisation judicieuse de la maison comme élément déterminant et de la rivière qui inquiète et obsède les riverains.

Un solide film noir autour de la culpabilité, thème cher à Fritz Lang, qui mérite d’être (re) découvert.