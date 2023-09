Les pires - Lise Akoka, Romane Gueret - critique

Résumé : Une bande d’adolescents est repérée lors d’un casting sauvage dans leur quartier et retenus pour jouer dans un long métrage le temps d’un été. Le film raconte l’histoire de ce tournage et des liens qui vont s’y nouer.

Critique : Lisa Akoka et Romane Gueret ont entrepris une collaboration depuis 2014, année où elles ont dû auditionner des milliers de jeunes dans le cadre d’un casting sauvage pour un long métrage. De cette expérience est né Chasse royale (2015), leur premier court, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs. Les pires, qui marque leur passage au format long, prolonge la démarche. Grand Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2022, l’œuvre propose une subtile mise en abyme, par le biais du dispositif d’un « film dans film ». De La nuit américaine à Coupez !, le procédé a été utilisé par de nombreux cinéastes, pour le meilleur comme le moins bon ; il est ici pleinement justifié, créant une distance qui évite aux Pires d’être un énième métrage naturaliste et sociologique sur les cités et « la misère du monde ». Pourtant, la narration pourra dérouter dans son premier quart d’heure, tant on ne sait si les auditions en plans fixes qui se succèdent relèvent d’une démarche documentaire (ou d’un pseudo making-of), ou font partie du cadre fictionnel. Mais le doute se dissipe vite, et le film ne se rapprochera même pas du genre du « documenteur », malgré des jeunes acteurs non professionnels jouant presque leur propre rôle et vivant eux-mêmes sur les lieux du tournage, à savoir un quartier déshérité de Boulogne-sur-Mer.

Très vite, le spectateur oublie la distance et la (fausse) complexité de la narration pour s’attacher aux quatre principaux protagonistes. Gabriel est un réalisateur quinquagénaire en tournage pour une fiction joué par de jeunes acteurs (enfants et adolescents), sélectionnés après des castings dans des collèges défavorisés et des foyers d’accueil. Il est ainsi amené à diriger notamment le petit Ryan, qui vit avec sa grande sœur après avoir été maltraité par sa mère ; Jessy, dix-sept ans, qui sort de prison et joue les machos locaux ; et Lily, seize ans, qui se bat contre une réputation de fille facile. Le scénario de Gabriel fait de Ryan le petit frère de Lily, et celle-ci l’amoureuse de Jessy. Passant de scènes de tension à la Pialat à des moments plus légers, sans que l’on puisse parler de digressions comiques, Lise Akoka et Romane Gueret privilégient le film au « film dans le film », avec l’intention de tordre le cou aux stéréotypes. Elles précisent ainsi dans le dossier de presse : « Le cinéma est un endroit de catharsis, de recherche de soi-même, et le jeu permet ça. Le cinéma peut parfois offrir cela à des enfants qui s’interdisent d’éprouver le moindre sentiment. À aucun moment nous ne prétendons que le cinéma va totalement changer les vies de ces enfants ; il n’a pas ce pouvoir-là, ou rarement. Pour autant, il crée une bifurcation, une modification dans les itinéraires de chacun, qui, si petites soient-elles, ont de la valeur ».

Et si Les pires évoquera le souvenir d’autres moments précieux de cinéma, comme Entre les murs (2008) de Laurent Cantet ou le méconnu Vous êtes tous des capitaines (2010) d’Oliver Laxe, la démarche des deux réalisatrices n’en est pas moins originale et sincère, et leur travail de mise en scène minutieux, loin de l’improvisation à laquelle on pourrait assimiler certains passages. Les rares adultes professionnels (dont Johan Heldenbergh et Dominique Frot) se mêlent sans problème aux jeunes recrutés pour les besoins du film. Parmi ces derniers, Mallory Wanecque et Loïc Pech sont d’authentiques révélations, dont le jeu vaut bien celui de Kenza Fortas et Dylan Robert dans Shéhérazade. On pourra certes regretter certaines naïvetés et complaisances (voire un sentimentalisme inattendu dans la dernière scène), mais force est de constater que les réalisatrices ont plutôt réussi leur pari.