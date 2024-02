Les plus belles années de notre vie - William Wyler - critique

Noir et blanc

Résumé : 1945. En prenant l’avion, trois soldats démobilisés, qui ne se connaissaient pas, vont faire ensemble le voyage de retour vers leur ville de naissance. Le sergent Al Stephenson (Fredric March), le capitaine Fred Derry (Dana Andrews) et le marin Homer Parrish (Harold Russell) vont ainsi débuter leur amitié.

Critique : Les trois nouveaux amis, qui idéalisaient leur retour à la vie civile, vont déchanter, chacun pour une raison différente. Al, le plus âgé, a du mal à renouer avec son épouse Millie (Myrna Loy) et ses deux enfants qui ont bien grandi, et particulièrement sa fille Peggy (Teresa Wright), devenue adulte. Fred, officier dans l’armée, mais simple employé dans un commerce, n’est pas pressé de retrouver Marie, son épouse (Virginia Mayo), comme s’il avait un mauvais pressentiment. Quant à Homer, qui a perdu ses deux mains pendant le conflit, il redoute de retrouver Wilma sa fiancée (Cathy O’Donnell).

Ce film choral réussit à mélanger les ingrédients du mélodrame à ceux réalistes du déphasage social et humain que peuvent ressentir les combattants de retour du front. Le récit, passionnant, toujours sous tension, suit le destin des trois amis après une première soirée de beuverie qui restera peut-être leur meilleur souvenir. Al reprend ses activités de banquier en total décalage avec sa hiérarchie et va avoir quelques problèmes avec la bouteille. Fred va vite comprendre que sa femme, qui aime sortir, ne va pas supporter son maigre salaire d’employé ; et Homer va s’isoler, pensant n’inspirer que de la pitié autour de lui.

Le propos est d’autant plus puissant que le film a été tourné immédiatement après la fin de la guerre et renforce l’aspect réaliste des situations. La prestigieuse et impeccable distribution contribue largement à la crédibilité de l’ensemble.

Harold Russell, qui était réellement mutilé de guerre, reste aujourd’hui le seul non-professionnel à avoir reçu en 1947 deux Oscars (un pour le meilleur second rôle et un Oscar d’honneur). Le film en raflera six autres : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Fredric March, meilleur scénario original pour Robert E. Sherwood, meilleur montage pour Daniel Mandell et meilleure musique pour Hugo Friedhofer.