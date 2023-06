Les seins de glace - Georges Lautner - critique

Résumé : François Rollin (Claude Brasseur), scénariste pour la télévision, en manque d’inspiration, va s’isoler en plein hiver sur la Côte d’Azur. En se promenant sur la plage déserte, il croise Peggy (Mireille Darc), une mystérieuse jeune femme.

Critique : Le scénariste, hâbleur et entreprenant, va expliquer à la jeune femme qu’elle ressemble à l’héroïne du texte sur lequel il travaille pour la télévision. Peggy, peu loquace quant à elle, le laisse pérorer un moment avant de le planter là et de disparaître dans sa petite voiture. Peu de temps après, il la recroise en ville, et recommence son baratin avec cette fois, plus de succès semble t-il. Mais le comportement de la jeune femme reste bizarre : versatile et secrète, apparemment suivie par un homme de main, elle finit par le conduire chez Maître Marc Rilson (Alain Delon), un puissant avocat chez qui elle habite. Ce dernier, voyant Rollin d’un mauvais œil, lui confie que Peggy est malade et qu’il a été son avocat parce qu’elle a assassiné son mari.

Produit par Alain Delon, ce film qu’il confia à Georges Lautner avait pour but principal de mettre en valeur Mireille Darc, dans un rôle dramatique, l’éloignant ainsi pour une fois des rôles d’écervelées qui étaient sa spécialité, souvent chez Lautner d’ailleurs.

Malheureusement, on peine à se passionner pour cette histoire finalement assez prévisible, et tout de même truffée d’invraisemblances, qui ne brille pas non plus par son interprétation : Claude Brasseur, qui en est le personnage central, est un peu exaspérant dans sa façon de tout prendre à la légère sans rien voir venir ; Alain Delon, impassible et impressionnant, fait du Alain Delon, sans plus ; et Mireille Darc, si elle ne démérite pas, a du mal à convaincre dans la peau d’une supposée malade psychiatrique.

Le duo Delon/Lautner fonctionnera mieux trois ans plus tard avec un policier sombre. Ce sera Mort d’un pourri.