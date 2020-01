Les Traducteurs - la critique du film

Résumé : Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont publiées sur internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante : d’où vient la fuite ?

Notre avis : Le livre est un objet sacré ; tout du moins, il l’est encore pour un certain nombre de puristes qui ne peuvent concevoir qu’un ouvrage soit un produit comme les autres, soumis aux lois du marché. Et pourtant… En adaptant encore plus et toujours davantage des livres qui ont à peine le temps de prendre la poussière dans les rayons des librairies, l’audiovisuel a fait de la littérature un des piliers de la pop culture. Le succès de sagas littéraires aux millions de lecteurs (puis, aux millions de spectateurs) a achevé le travail, au point qu’il est grand temps de regarder la réalité en face. Le livre est une industrie, qui en tant que telle se pense avant tout en terme de rendement et de profit ; les Harry Potter et le Trône de fer ont mis en lumière des rouages que l’éditeur lambda aurait bien volontiers gardés pour lui. Aujourd’hui, à l’instar des producteurs qui veillent sur le prochain Star Wars ou le dernier James Bond comme le lait sur le feu, les éditeurs redoublent de vigilance pour éviter que le prochain volume d’une saga ne connaisse les désagréments de l’abominable spoiler. Ou quand le secret qui entoure le dénouement d’un scénario ou d’un roman s’apparente curieusement au secret des affaires…

Au cœur d’un milieu que de récents scandales tendent à désacraliser, la littérature est, après le cinéma, la télévision ou encore l’art, l’un des derniers domaines qui descend brutalement de son piédestal. D’aucuns ne peuvent que comprendre la déception qu’éprouve le lecteur qui considère encore que l’objet livre est un trésor, protégé des griffes du marketing.

C’est dans ce contexte que le réalisateur Régis Roinsard présente son second long-métrage, un huis clos angoissant qui devrait achever les bibliophiles.

Copyright Magali Bragard / TRÉSOR FILMS – FRANCE 2 CINÉMA - MARS FILMS - WILD BUNCH – LES PRODUCTIONS DU TRÉSOR - ARTÉMIS PRODUCTIONS

Les Traducteurs s’inscrit dans une longue lignée de films dont la révélation finale est primordiale ; le revoir n’a d’intérêt que pour repérer les indices qui auraient dû sauter aux yeux d’un spectateur attentif, prenant plaisir à se tromper. Enquête haletante au casting international, le film suit la traduction du troisième volume d’un best-seller, écrit par un auteur qui n’a jamais voulu révéler sa véritable identité. Son éditeur, incarné par un Lambert Wilson des grands jours, a l’idée de réunir tous les traducteurs ayant déjà travaillé sur les tomes précédents afin de pouvoir publier, en simultané, le précieux ouvrage dans toutes les langues. Installée dans un bunker, l’équipe se consacre donc à la tâche, jusqu’à ce qu’une taupe menace de publier les pages sur Internet…

Film à énigme efficace qui dresse un portrait terrifiant d’un milieu finalement très fermé, Les Traducteurs montre que le moteur reste le profit, au détriment parfois de la qualité, mais également des différents acteurs qui interviennent pour qu’un livre soit publié.

C’est toute la chaîne du livre que le film remet en cause. Quid de l’auteur : en confiant son manuscrit à un éditeur, reste-t-il vraiment le propriétaire de son œuvre ? La littérature, tout comme beaucoup de milieux, ne reconnaît pas à sa juste valeur le travail de ceux qui permettent au grand public de profiter d’une œuvre. Le long-métrage met tout particulièrement l’accent sur le traducteur qui, en prenant connaissance d’un livre, opère une véritable réécriture dans sa langue, tout en sachant que son travail ne sera jamais reconnu, créant ainsi une frustration qui peut s’avérer dangereuse...

Contrastant avec l’atmosphère enthousiaste de son premier long-métrage, Populaire, c’est finalement un film bien sombre que propose Régis Roinsard : le reflet d’un milieu qui, en cherchant le succès littéraire, laisse beaucoup de malheureux sur la route, notamment les librairies, principales victimes de la vente en ligne. L’ironie du scénario n’aura pas échappé au P.-D.G qu’incarne Lambert Wilson, qui fait peser son ambition sur son assistante, interprétée par Sara Giraudeau, et sur une équipe de traducteurs internationaux que l’amour de la littérature va perdre.

Thriller inquiétant qui pose les bonnes questions sur les ambitions sincères, finalement contrariées par les lois du marché, Les Traducteurs n’a pas non plus la puissance narrative nécessaire, pour dégoûter l’amoureux du livre du précieux trésor qui l’attend sur sa table de nuit. En exposant les travers que peut entraîner la quête perpétuelle d’argent, ce film pousse au contraire à reconnaître la valeur morale que conserve un bon roman, fruit du travail de passionnés qui veulent partager leur amour des belles lettres.

"Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux", disait Jules Renard. On le croit. De tout notre cœur.