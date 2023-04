Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan - Martin Bourboulon - critique

Résumé : Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Critique : Réaliser un film de robe, de surcroît d’aventure, est un pari risqué. Risqué car l’enjeu est de ne pas sombrer dans la superficialité, l’ennui ou le déjà-vu. Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan est tout le contraire. C’est un film vif, joyeux, porté par des comédiens passionnés qui apportent à leur personnage tout le rythme et le rire nécessaires au rôle. Car on rit autant qu’on frémit devant les situations où le pire peut advenir. Il y a d’abord ce roi terrible, imbu de son pouvoir, s’illusionnant sur une guerre qui ne viendra pas, et aimant son épouse, autant qu’il la méprise et la met à l’épreuve. Et il y a ces trois mousquetaires, furieusement égocentriques qui, par hasard, s’allient à ce D’Artagnan aux allures juvéniles d’un certain Rastignac. Le jeune homme est beau, alerte, terriblement dédaigneux, gagné par l’envie de faire régner la justice, la vérité et l’amour.

Martin Bourboulon réalise un vrai film tel que les familles les aiment. Le long-métrage réunit dans un seul projet le rythme allant des aventures qui ont fait le succès d’anciennes séries de télévision, le goût pour des costumes et des décors soignés, et le désir d’entraîner son spectateur dans des univers baroques et fabuleux. Il faut dire que la production ne lésine pas sur les moyens. Les scènes passent d’une abbaye magnifique à l’autre, d’un château à l’autre, quand elles n’occupent pas la brillance de Versailles. Les femmes sont magnifiques dans des robes amples, parées de bijoux éblouissants. Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan réinvente le film d’action dans un monde de capes et d’épées, comme un rappel inconscient à l’imaginaire des enfants que nous avons été.

En plus d’être un film d’aventure, Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan est un long-métrage au service du métier noble de comédien. Cassel, Duris, Marmaï et Civil habitent les personnages mythiques d’Alexandre Dumas avec une joie véritable. Ils apportent beaucoup de légèreté et de sensibilité à ces héros célèbres, poussant même certains personnages à des sexualités multiples ou des comportements pour le moins amoraux. Ils donnent à voir sur l’écran ce que veut dire la notion de loyauté à l’ordre public. Le fameux « Tous pour un, un pour tous » résonne sans démagogie dans cet univers guerrier. Les personnages féminins ne déméritent pas, bien au contraire. Khoudri, Krieps et Green se prêtent à des héroïnes auxquelles on n’est pas habitué, avec une totale aisance. Même si elles apparaissant assez secondaires dans le récit, elles incarnent des figures fortes, qui valorisent leur féminité comme une arme absolue contre le patriarcat.

Bref, la nouvelle adaptation du fameux roman de Dumas nous a emballés. On espère juste que la suite sera à la hauteur de la première partie, tant ces Trois Mousquetaires nous auront enfin réconciliés avec le cinéma et la littérature classiques de notre enfance.