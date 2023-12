Les Trois Mousquetaires : Milady - Martin Bourboulon - critique

Résumé : Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Critique : On dit souvent que les meilleurs héros du cinéma sont de vrais méchants, absolument inoubliables. Eva Green continue sa route dans le second épisode des Trois Mousquetaires sous les traits de la terrible comtesse de Winter, héroïne autant diabolique, complotiste, manipulatrice qu’élégante, rageuse et bourrée d’énergie. Elle donne le titre du film de Martin Bourboulon qui prend des aises avec le roman d’Alexandre Dumas et agrémente le récit d’évènements hautement cinématographiques. C’est peut-être là la qualité et le défaut à la fois ce deuxième opus qui égare le spectateur dans des personnages innombrables et brouille la linéarité de l’histoire. Paradoxalement, en dehors de d’Artagnan, les personnages masculins sont presque de seconde zone, la part belle étant donnée à l’emprise amoureuse, politique à travers les figures féminines. Les Trois mousquetaires : Milady, c’est avant tout le film d’Eva Green où la comédienne brille par son énergie, son charisme, embellie par des costumes resplendissants.

Copyright Julien Panié

Martin Bourboulon aime un cinéma vif, écrit pour le plaisir de son spectateur. Les châteaux où la production amène l’équipe du film sont absolument merveilleux, doublés par des paysages tout autant magnifiques comme la côte de La Rochelle. La lumière, les couleurs ne diminuent parfois l’effet visuel des décors, l’image de synthèse prenant le pas sur le réalisme des espaces naturels. Les combats de cape et d’épée sont mis en scène avec beaucoup de générosité, permettant aux comédiens d’exercer leur talent avec un véritable enthousiasme. Mais l’intérêt du film se dissipe peu à peu dans la difficulté pour le spectateur à identifier les personnages, dans quel camp ils se trouvent et quels desseins ils poursuivent. La magie de l’action et du cinéma gagne toutefois toujours un peu, notamment en fin de film où chacun retrouve ses marques.

Copyright Julien Panié

Il ne faut pas chercher dans cette œuvre une exacte ressemblance avec le célèbre roman. Le personnage du roi est lui-même à notre sens trop absent, au bénéfice des tromperies de ses alliés. La reine occupait dans le premier volet avec ses fameux bijoux une ample place, là où elle s’efface dans un second rôle, ambigu, peu enclin à la perfidie et la manipulation. Le scénario, quitte à prendre ses distances avec l’œuvre de Dumas, aurait gagné aussi à creuser les figures des trois Mousquetaires, accompagnés de leur acolyte préféré, d’Artagnan. Ils semblent à eux tous des personnages assez transparents, à l’exception d’Athos dont on perçoit qu’il jouera un rôle important dans le dernier volet. Ils semblent même timides, dans un environnement pourtant qui multiplie les occasions de briller et de se mettre en valeur.

Les Trois mousquetaires : Milady est un spectacle de bonne qualité qui offre dans un format adapté (ni trop court, ni trop long) la possibilité de se laisser aller à la féérie de nos souvenirs d’enfance et aux mythes romanesques qui habitent notre culture française.