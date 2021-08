Papa ou maman - Martin Bourboulon - critique

Résumé : Dans un long travelling, lors d’une fête pour le premier janvier 2000, Florence (Marina Foïs) et Vincent (Laurent Lafitte) se chamaillent à cause d’un PC. Tout en se poursuivant, ils cassent tout sur leur passage, l’ordinateur se brisera en mille morceaux et ils finiront dans les bras l’un de l’autre aux douze coups de minuit. Quinze ans plus tard, mariés, trois enfants, une belle réussite sociale. Florence et Vincent décident de divorcer pour éviter la routine.

Critique : Il n’a pas fallu moins de quatre scénaristes : Guillaume Clicquot, Jacques Fansten et les fameux Mathieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, pour aboutir à ce film, certes survitaminé, mais qui pour le reste ne vaut, et encore, que par les échanges verbaux entre les deux parents.

On ne comprend pas vraiment les raisons du divorce, bon ! Ensuite, et c’est peut-être une astuce scénaristique pour minimiser l’égoïsme de Florence et Vincent, les enfants n’ont aucun relief, à part être malpolis et paresseux.

Tout au long de l’histoire, les parents vont inventer des ruses plus ou moins reluisantes afin de prouver que la garde des enfants doit être confiée à l’autre. On va donc assister à une escalade de coups pendables, parfois complètement déplacés, voire gênants de la part des deux personnages, qui n’ont pas plus de moralité l’un que l’autre.

Si Marina Foïs et Laurent Lafitte font ce qu’ils peuvent en ne ménageant pas leurs gesticulations, on finit par s’ennuyer dans ce film pourtant court (1h25), ce qui est tout de même un comble pour une comédie.

Il est possible (probable) que les auteurs aient tenté de moderniser, à la française, les screwball comedies de la grande époque hollywoodienne, où un couple se chamaille tout le long du film, pour se rabibocher à la toute fin. Si c’était l’intention, c’est raté de long en large.