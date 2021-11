Life on Mars - Wyatt Rockefeller - critique

Résumé : Ilsa, son mari Reza et sa fille Remmy ont fui la Terre pour Mars. Installés dans une colonie isolée et inhospitalière, ils s’accrochent à l’espoir d’une vie meilleure. Lorsque des assaillants envahissent les lieux, la famille est prise en otage et doit s’adapter pour survivre. Remmy est alors confrontée à une réalité que ses parents ont tout fait pour lui cacher...

Critique : "We choose to go to the Moon", déclara le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy en 1962, promettant qu’un Américain posera les pieds sur le satellite dans les années 60. Depuis, alors que la conquête spatiale s’est développée, s’appuyant sur des découvertes scientifiques menées par des agences comme la NASA, attirant des investisseurs tels que Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk, c’est une lointaine planète qui est l’objet de toutes les convoitises : Mars. Et au cas où l’intérêt du grand public - dont le soutien est indispensable lorsqu’il est envisagé de dépenser des milliards pour envoyer des spationautes sur la planète rouge - faiblirait, le septième art s’est chargé d’attirer l’attention du cinéphile aguerri, titillant la curiosité du Terrien lambda qui y voit une belle aventure.

Copyright Dark Star Presse

Documentaires, films d’action, thrillers et autres séries pullulent en effet sur les petits et grands écrans, laissant voguer des images fictives de conquête triomphale, tout en véhiculant l’idée angoissante que si l’espace suscite autant de convoitise, c’est parce que la vie sur Terre est menacée, rendant nécessaire la colonisation d’une planète décrite pourtant comme hostile.

Le cinéma, éternel optimiste, ne cache rien des défis que la civilisation devra relever lors d’un voyage qui la mènera pourtant sur une planète d’une grande beauté, dont les paysages offrent à la pellicule l’opportunité de développer des filtres orangés qui rappellent les plus beaux couchers de soleil.

En somme, la conquête de la quatrième planète du Système solaire profite d’une aura si lumineuse que Life on Mars fait figure d’exception, rendant angoissante la transposition de la vie sur Terre sur une planète qui n’est pas la nôtre.

Copyright Dark Star Presse

Le film de Wyatt Rockefeller se distingue du reste de la production sur le sujet, se présentant comme un western là où d’autres films évoquaient plutôt la découverte d’une terre inconnue, laissant de côté volontairement l’aspect scientifique pour se concentrer sur l’installation d’une famille dans une ferme isolée, au cœur d’un territoire qui ressemble davantage à l’ouest américain. Vue comme une terre menaçante, Mars est reléguée au rang de simple décor, offrant ses paysages volcaniques à une famille qui a dû quitter une Terre devenue inhabitable pour profiter d’une planète où l’oxygène n’a plus l’air d’être un problème. L’aspect psychologique prend alors le dessus, le film se concentrant sur l’enfance d’une petite fille ayant pour seule compagnie des parents qui cachent un lourd passé, tout en ayant la chance d’être les seuls survivants d’un désastre écologique.

Copyright Dark Star Presse

Long-métrage angoissant et nerveux, Life on Mars pose des questions essentielles sur l’installation de notre civilisation sur une terre lointaine : comment survivre au sein d’une communauté sans loi ? Comment ne pas amener dans ses bagages les mêmes problèmes que sur Terre ? En instaurant un climat délétère et en rappelant que les rapports entre les hommes et les femmes ne seraient pas différents sur Mars, le film donne une bien triste image de la nature humaine qui, où qu’elle aille, emporte avec elle tous ses vices.

Autant de thématiques qui auraient pu nourrir un scénario efficace, si les personnages étaient plus nombreux pour en débattre et les discussions plus fréquentes, la loi du silence semblant peser sur les quelques protagonistes, n’apportant ainsi aucune réponse. Le film pâtit d’un sérieux manque de rythme, et de peu d’acteurs présents au casting, n’ayant de toute évidence pas les moyens de ses ambitions. La lointaine Mars méritait mieux.