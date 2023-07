Limbo - Soi Cheang - critique

Résumé : Dans les bas-fonds de Hong kong, un flic vétéran et son jeune supérieur doivent faire équipe pour arrêter un tueur qui s’attaque aux femmes, laissant leur main coupée pour seule signature. Quand toutes leurs pistes s’essoufflent, ils décident d’utiliser une jeune délinquante comme appât.

Critique : On pensait le polar hongkongais à terre depuis la crise économique de 2008 et remplacé dans le paysage cinématographique mondial par les thrillers sud-coréens, plus violents et burlesques. Si les vétérans du genre, John Woo, Johnnie To, Tsui Hark et autres Ringo Lam ne tiennent plus le haut du pavé, le genre n’est pas encore mort et enterré, comme le démontre Soi Cheang.

Après s’être oublié en Chine continentale dans des superproductions mythologiques (la trilogie The Monkey King), le réalisateur revient à la fois à Hong Kong et au polar qu’il avait notamment abordé en 2006 avec le très nihiliste Dog Bite Dog, mais s’autorisant cette fois la Catégorie III, autrement dit l’interdiction aux spectateurs de moins de dix-huit ans.

S’il a déjà plus de vingt longs-métrages à son actif, le réalisateur n’en est pas moins proche de la Milkay Way Image, qui produisit deux de ses films, Accident (2009) et Motorway (2012) et qu’il réunit, pour ainsi dire, de manière informelle en travaillant avec des proches collaborateurs de Johnnie To, le directeur de la photographie Cheng Siu-keung, le monteur David Richardson et la scénariste Au Kin-yee.

Adapté d’un roman de l’écrivain chinois Lei Mi, son nouveau thriller très noir nous fait suivre la traque d’un serial killer insaisissable, un féminicide fétichiste qui, après les avoir violées, leur coupe la main gauche avec une pelle. Celle-ci est pourtant menée par un duo de flics à l’antagonisme archétypal, comme on en a déjà tant vu : Cham Lau (Gordon Lam), vieux briscard cabossé depuis l’accident de la route qui a envoyé sa femme dans le coma, et dont les méthodes s’avèrent peu conventionnelles, doit faire équipe avec Will Ren (Mason Lee, le fils du réalisateur Ang Lee), jeune officier fraîchement sorti de l’école de police, habillé en costume trois pièces et torturé par une dent de sagesse, à laquelle font référence les titres originaux du film comme du roman.

Mais Soi Cheang a l’ingéniosité de faire de ce duo un trio, en leur adjoignant celle qui a fauché la femme de Cham Lau, Wong To (la chanteuse et actrice Cya Liu, vue récemment dans Sakra), jeune voleuse de voitures, aussi solitaire et sauvage, qui sort tout juste de prison et que Cham Lau va forcer à servir d’appât pour attraper le tueur en série, un clandestin d’origine nippone, incarné par Hiroyuki Ikeuchi, qui, depuis Ip Man (2008) et Manhunt (2017), confirme sa stature d’antagoniste japonais préféré des réalisateurs hongkongais.

Thriller crépusculaire, Limbo constitue une plongée dans les bas-fonds poisseux de Hong Kong : la péninsule de Kowloon y ressemble à une décharge à ciel ouvert, jonchée d’immondices, d’ordures et de détritus, comme vidée de ses citoyens et uniquement peuplée de trafiquants, de junkies et de prostituées.

Deux heures durant, l’enquête traîne le spectateur dans un dédale stylisé de bidonvilles, entre égouts suintants et poubelles dégoulinantes, où pourrissent les âmes en peine que la société traite comme des déchets. Filmé au ras du bitume et de la misère, dans la puanteur – Cham, fin limier, se repère à l’odorat – et le bourdonnement des mouches, Limbo explore un enfer dont Soi Cheang tire des images à la beauté paradoxale.

Le film a, dans un premier temps, été tourné en couleurs, avant d’être basculé dans un noir et blanc expressionniste. Mais Limbo a aussi et surtout été censuré par les autorités, avant d’être interdit de diffusion en Chine : car c’est la noirceur qui domine dans le long-métrage.

De fait, le réalisateur est impitoyable avec le spectateur, à qui il ne laisse jamais de répit, au gré d’un scénario implacable et éreintant, qui n’épargne rien à son personnage féminin principal. D’autant que, dans la dernière section du film, un déluge s’abat sur la ville, noyant l’image sous une pluie torrentielle : comme l’indique le titre international du film, Limbo, Hong kong est devenu l’antichambre de l’enfer, et il n’y aura d’issue que dans l’au-delà.