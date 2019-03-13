Ma vie avec John F. Donovan - Xavier Dolan - critique

Résumé : Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Critique : Rubert, un acteur en déclin, vient de publier un livre sur sa correspondance, à l’époque de son enfance, avec la vedette télé John Donovan, décédé dix ans auparavant. A l’occasion d’une interview lancement avec une réticente journaliste, Audrey Newhouse, Rubert rentre dans les détails de son rapport épistolaire avec Donovan. C’est au fil de cette conversation, et à travers les souvenirs de Rubert, que nous parcourons la descente aux enfers de Donovan, jeune homme profondément seul, victime de son statut d’icône du show biz, qui le contraint à vivre dans le mensonge et l’apparence, loin de la liberté dont il rêve.

Dans un rythme narratif cadencé par des allers-retours entre Los Angeles et la banlieue londonienne, c’est aussi l’histoire de Rubert qui nous est proposée. Cet enfant éloigné de son père depuis son plus jeune âge et marginalisé par ses camarades d’école, qui trouve dans sa correspondance avec son héros la force de s’affirmer en tant qu’individu. Ainsi, le film de Dolan nous propose un parallèle entre deux personnages que tout semble séparer, mais qui se révèlent unis par leur sensibilité et leurs expériences : l’absence du père, le rapport conflictuel avec la mère, l’amour pour la récitation, jusqu’à la découverte de leur propre sexualité.

La savante mise en scène est tout à fait cohérente avec l’esthétique du jeune auteur québécois. Comme dans Tom à la ferme et Laurence anyways, nous retrouvons une dichotomie entre l’espace de l’inclusion, de la chaleur, de la famille et l’espace de l’exclusion, de la pluie, des relations sociales blessantes. À l’instar de ses œuvres précédentes, le style visuel du film nous renvoie ponctuellement à l’euphorie juvénile des clips musicaux, à l’éphémère culture Vice, où l’intimité des personnages (par moments volontairement dévoilée de manière excessive) n’est montrée que pour un instant, s’évaporant soudainement.

Aussi, nous retrouvons ici certaines thématiques déjà présentes dans des films comme Mommy et Juste la fin du monde : l’obsession pour le rôle de la mère, la désillusion de l’âge adulte vis-à-vis des mythes du premier âge, la violence déchirante qui demeure au sein du roman familial, l’enfance comme lutte pour s’affirmer, la conséquente recherche de réconfort et protection dans un rôle modèle. C’est tout particulièrement sur ce dernier motif que s’articule Ma vie avec John F. Donovan, et plus largement sur le pouvoir d’influence qui émane des rôles modèles (fussent-ils illusoires comme un héros de série ou réels comme sa propre mère), ainsi que sur l’héritage qu’ils laissent après leur départ.

Á ce propos, il est intéressant de remarquer le choix de la distribution fait par Dolan, qui confie deux des rôles principaux à Thandie Newton (Westworld) et à Kit Harrington (Game of Thrones), deux vedettes de HBO et idoles des millennials. Á leurs côtés, nous retrouvons les vedettes affirmées du cinéma contemporain Susan Sarandon (sublime dans une des dernières scènes), Natalie Portman et Kathy Bates, toutes les trois interprétant des personnages maternels.

On pourrait se poser la question après avoir vu ce film s’il n’est pas temps pour Dolan d’évoluer vers des nouvelles directions cinématographiques, de prendre enfin les distances des lieux auxquels il nous a - peut-être un peu trop - habitué et mettre le cap sur des nouveaux horizons narratifs, vers des émotions nouvelles, de nouvelles couleurs.