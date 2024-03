Les amours imaginaires - Xavier Dolan - critique

Résumé : Francis et Marie, deux amis, tombent amoureux de la même personne. Leur trio va rapidement se transformer en relation malsaine où chacun va tenter d’interpréter à sa manière les mots et gestes de celui qu’il aime...

Critique : Bang bang, la chanson de Nancy Sinatra, reprise par Sheila, rythme Les amours imaginaires, marquant les temps forts et soulignant les élans de désirs de chacun des trois personnages centraux. Le désir - fantasmatique et fantasmé - est au cœur du second opus de Xavier Dolan, après J’ai tué ma mère. L’amitié platonique qui lie Marie et Francis est mise à mal par l’arrivée d’un ange blond, aux allures de Cupidon... à ceci près que les flèches tirées ne sont pas pour offrir l’amour à autrui mais en recevoir lui-même.

© MK2 Diffusion

Si le bellâtre n’a pas volontairement envie de nuire à ses amis, il n’en est pas moins vrai qu’il s’amuse à entretenir l’ambiguïté, le doute, le trouble autour de ses sentiments à leur égard. Comme sorti de nulle part, le jeune mâle représente l’homme idéal pour Marie comme pour Francis qui, l’un comme l’autre, reporte sur lui toutes leurs attentes sentimentales et sexuelles. Le moindre geste est soumis à interprétation et se retrouve systématiquement connoté d’attentions purement imaginaires. Un triangle (isocèle !) amoureux se crée entre les trois personnages ; leurs rapports ne sont pas érotiques, mais érotisés par des intentions masquées par la pudeur et le désir réfréné, créant une tension pour le moins palpable. Ce non-dit charnel n’est pas sans rappeler la séquence de La robe d’été de François Ozon où, face à son amant dansant - justement - sur Bang bang, le héros tente l’impassibilité et de retenir ses sentiments à son égard.

© MK2 Diffusion

Reprenant le procédé stylistique de son précédent film, Xavier Dolan use avec justesse et parcimonie des ralentis pour marquer le passage d’un état à un autre dans l’esprit - et surtout dans le cœur - des personnages, donnant aux Amours imaginaires une grâce poétique constante. Les couleurs sont vives, excessivement écarlates, comme autant d’indicateurs des émotions, sans cesse fluctuantes, des protagonistes. Cette œuvre picturale se révèle par ailleurs traversée par moult références cinématographiques, à commencer par le couple central : Marie, pleine de charme, la garde-robe volontairement rétro, ressemble à s’y méprendre à Audrey Hepburn. Francis, lui, l’espace de quelques instants, se plaît à se prendre pour James Dean dans La fureur de vivre. On ne peut également pas passer à côté de l’influence de la Nouvelle Vague sur le cinéaste. En effet, celui-ci ponctue Les amours imaginaires de séquences reprenant clairement l’incontournable scène d’introduction du Mépris. Toutes ces allusions à ces cinéastes et œuvres fortes de l’histoire du cinéma servent à marquer le décalage des deux amis par rapport à la réalité.

© MK2 Diffusion

Hors du temps et doté d’un humour composite par la maladresse et les erreurs de ses personnages, Les amours imaginaires installe la signature stylistique et scénaristique de Xavier Dolan qui défend ses goûts cinématographiques et sa culture à travers les personnages qu’il met en scène. Le jeune cinéaste, manifestement très inspiré, n’a peur de rien, ni du kitsch, ni de la surinterprétation, livrant ainsi une œuvre sincère et passionnée.