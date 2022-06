Maigret - Patrice Leconte - critique + test DVD

Résumé : Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et intime…

Critique : Paris est gris. Au plus, une lumière du soleil égaye l’écran. Mais la plupart du temps, cette France des années 50 s’enlise dans une ambiance sinistre où les morts de jeunes filles, quand elles surviennent, ne semblent plus un hasard. Maigret erre dans cet univers triste. Il travaille au célèbre quai des Orfèvres, envahi par une mélancolie qui le cloue de fatigue. On craint un cancer des poumons, les derniers moments d’un homme qui a abusé de sa pipe et de l’alcool. Mais il résiste lentement, et la découverte du cadavre d’une jeune inconnue s’invite dans son existence comme pour mieux le confronter à ses propres démons.

Le risque de s’attaquer au personnage de Maigret au cinéma est de refaire un énième récit policier, tel que la télévision nous a habitués depuis des décennies. En fait, Patrick Leconte se fiche quasiment de l’intrigue policière. Toute son attention est centrée sur la figure de Maigret. La caméra le regarde souvent de dos ou de haut, comme si le scénario s’attaquait à une figure mythique. En réalité, le long-métrage est conçu pour Gérard Depardieu. Le comédien règne sur son personnage dans un mélange complexe de délicatesse, mélancolie et dureté. C’est un homme qui écoute et scrute les autres, à défaut de s’envisager lui-même. Il fait figure de phare au milieu de la vie, éclairé à la fois par le regard qu’il porte sur l’univers et la lumière que lui renvoient les protagonistes de ses enquêtes. Le comédien est monstrueux, au sens noble du terme. On ne le quitte jamais et, peu à peu, sa douleur, sa fatigue et son humanité tout entière envahissent les spectateurs.

Patrice Leconte offre une œuvre très éclectique, entre des films sombres comme Monsieur Hire et des comédies populaires comme Les Bronzés. Il s’attaque à un genre qu’il connaît moins, à savoir le polar. Pour autant, Maigret fait preuve d’une grande audace dans la façon dont il détourne l’intérêt policier pour se centrer sur la psychologie et le passé trouble de l’enquêteur. En ce sens, le film réinvente un personnage. A cela s’ajoute le fait que c’est la première fois que le cinéaste met en scène Depardieu. On imagine le stress que les deux hommes ont dû éprouver dans le face-à-face intime qui les engage. En tous les cas, le résultat est surprenant et réussi, dans un Paris à l’image du héros, sombre et perdu.

Le test DVD

Image :

L’image est de toute beauté. La photographie est sublime et l’éclairage l’est tout autant. Le spectateur sera immédiatement captif d’ambiances plus souvent sombres que solaires.

Son :

La mélodie souvent mélancolique ajoute à l’atmosphère imbibée de mystère qui nous fait frissonner tout au long du film. Le son de qualité n’a pas vocation à pâlir face au grand écran.

Suppléments :

Deux suppléments nous sont proposés et ils sont intéressants sur bien des points :

Enquête sur Maigret (32 minutes) nous dévoile les intentions et parti pris du réalisateur Patrice Leconte. Il s’agit de spécifier qu’il ne s’agit pas uniquement d’un making-of. Diverses personnalités échangent également sur Maigret. Une subtile mise en lumière de sa psychologie est à relever. On apprend également pourquoi Depardieu a été retenu pour camper un Maigret vieillissant. En bref, on cerne mieux le personnage de Maigret si énigmatique de prime abord.

Promenade Simenon à Liège (10 minutes) concerne cette fois l’auteur qui a donné corps et vie à un personnage connu de beaucoup d’entre nous : Maigret fait partie du patrimoine littéraire francophone et ses enquêtes passionnent.