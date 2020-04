Maléfique - la critique du film

Sans être déplaisant, un Disney qui n’apporte rien de nouveau au genre, revisitant correctement La Belle au bois dormant en ciblant l’émerveillement des plus jeunes et de ceux qui ont gardé une âme d’enfant.

L’argument : Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie idyllique au sein d’une paisible forêt dans un royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit transformer son coeur pur en un coeur de pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage dans une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit, Maléfique se rend compte que la petite princesse détient la clé de la paix du royaume, et peut-être aussi celle de sa propre rédemption…

© Walt Disney Pictures

Notre avis : Le studio Disney propulse la star Angelina Jolie dans un rôle de supposée méchante en tête d’affiche de Maléfique, en réalité une relecture de La Belle au bois dormant. En 1812, Jacob et Willem Grimm publiaient une adaptation du conte inspiré de celui de Charles Perrault. Aujourd’hui, c’est au tour de Walt Disney Pictures de transposer une nouvelle fois la version des frères Grimm au cinéma, après celle animée de 1959.

La réalisation a été confiée à Robert Stromberg, un novice dans la mise en scène mais un expert des effets visuels. Et du visuel et des effets spéciaux, ce film en contient à foison. Ils sont de qualité, dans la tradition des productions Disney, avec une influence des récents Alice aux Pays de Merveilles et Le Monde fantastique d’Oz pour les décors féeriques habités par des créatures colorées. Quant aux scènes présentant la bioluminescence nocturne de l’environnement, elles rappellent inévitablement Avatar. Ces références sont parfaitement normales quand on sait que le réalisateur a été le chef décorateur de ces 3 films.

Dans Maléfique, il mélange donc tout son travail précédent avec la même patte graphique. Il est regrettable qu’une 3D propre mais sans relief ne puisse bonifier davantage ce bel univers visuel qui répond au besoin de féerie des jeunes specateurs.



© Walt Disney Pictures

Angelina Jolie, anguleuse, est convaincante dans son personnage de Maléfique sans trop en rajouter, mais joue surtout la carte de la bienveillance dans une série d’actes qui sont autant d’oxymores quant ils sont apposés à son nom ; Elle Fanning fait une charmante princesse Aurore, sans plus.

Même si tout est assez attendu, le rythme est bien géré et à peine prend-on le temps de s’ennuyer. L’atmosphère générale est légère ; tout a été écarté pour ne pas effrayer le public cible, malgré quelques séquences sombres, mais totalement inoffensives.

Dans ce pays merveilleux de Disney, tout le monde ou presque est armé d’un coeur bon qui peut basculer de l’autre côté de la morale, si déçu... La méchante n’est pas si cruelle et va même jusqu’à éprouver des remords. La figure du Mal se voit transférée de la tête d’affiche à un autre personnage, masculin et sans corne, afin que l’équation binaire "le bien contre le mal"’ soit à nouveau respectée.

Sans être déplaisant ce Disney n’apporte donc rien de nouveau aux relectures contemporaines des contes d’antan. Des batailles épiques, des décors organiques impressionnants et des effets spéciaux innombrables répondent aux canons attendus par les pré-ado depuis Le seigneur des anneaux et Narnia. Les grands accompagneront leur progéniture sans trop de dommages à l’arrivée.

Le box-office mondial en a déjà fait l’un des plus gros succès de l’année 2014 !