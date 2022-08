Manèges - Yves Allégret - critique

Résumé : Dans un hôpital, Robert (Bernard Blier) retrouve sa femme Dora (Simone Signoret), grièvement blessée dans un accident de voiture. Seul, puis rejoint par sa belle-mère (Jane Marken), il va se remémorer les grandes étapes de sa vie depuis sa rencontre avec la belle Dora.

Critique : Ce récit très sombre va suivre le parcours du pauvre Robert, à qui vraiment rien ne réussit. Il se croit chanceux d’avoir rencontrer Dora, alors qu’elle ne fera qu’orchester sa chute avec la complicité de sa mère.

Robert, propriétaire d’un club hippique à Neuilly, peine à rivaliser avec ses trop proches concurrents. Quand il rencontre Dora, il cherche de nouveaux clients pour relancer son affaire. Les deux femmes (Dora et sa mère), probablement un peu vite, ont flairé le pigeon idéal. Robert va devoir accéder aux onéreuses dépenses de la jeune femme, en plus de subvenir aux besoins de sa belle-mère. Sous l’œil silencieux mais réprobateur de Louis son second (Jacques Baumer), qui a bien compris, Robert va multiplier les mauvais choix, qui vont le conduire à se séparer de plusieurs de ses chevaux, sans compter qu’un lad va être victime d’un violent coup de sabot.

Mis à part Robert, à qui on peut tout de même reprocher une trop grande naïveté, la plupart des personnages sont d’une noirceur et d’une cruauté incroyables. En tête l’effroyable duo formé par Dora et sa mère, que rien ne retient pour se faire de l’argent facile. La mère, limite maquerelle, recherche tous les "bons coups" que sa fille peut tenter dans le dos de Robert. L’un de ses amants lui rappellera tout de même que ses origines et son éducation ne lui permettront jamais de se faire admettre dans les beaux quartiers.

Avec la complicité de Jacques Sigurd, Yves Allégret signe une troisième histoire sombre et réaliste après Dédée d’Anvers (1948), puis Une si jolie petite plage (1949). Les dialogues sont ici d’une cruauté rarement égalée. Les acteurs sont impressionnants.

Parmi les seconds rôles, on retient Franck Villard, en gigolo qui a des états d’âme, et Jacques Baumer, cavalier à la raideur toute militaire. Jane Marken est stupéfiante de méchanceté, bêtise et vulgarité, jusque dans son rire exagéré. Simone Signoret (divorcée du réalisateur en 1947) est excellente et son emploi magnifique : Dora joue sur son charme mais ne tardera pas à ressembler à sa mère. Quant à Bernard Blier, dans un rôle pour le moins ingrat, il campe un cocu magnifique.