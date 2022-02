Marx et la Poupée - Maryam Madjidi - critique du livre

Dans un style simple et grâce à une belle écriture fluide, Maryam Madjidi se remémore son expérience de l’exil, celui qui, au cours de son enfance, fut synonyme d’arrachement, de transition et d’adaptation aux milles nuances de violence symbolique. Ecrit dans un français impeccable acquis et maîtrisé de haute lutte, son souvenir de l’exil se raconte à travers trois naissances fondatrices d’un nouveau rapport à soi et au temps.

Résumé : Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit les premières heures de la révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint son père en exil à Paris. À travers ses souvenirs d’enfance, elle décrit l’abandon du pays, l’éloignement familial, la perte de ses jouets - donnés aux enfants pauvres de Téhéran sous l’injonction de ses parents communistes - et l’effacement progressif du persan. Fable et journal, Marx et la poupée raconte avec humour et tendresse les racines comme fardeau, comme rempart, comme moyen de socialisation et comme arme de séduction massive.

Critique : C’est donc cette histoire d’une enfance tiraillée entre innocence et honte culpabilisatrice, entre jouets d’enfants et problèmes d’adultes, entre persan et français, … que l’auteure relate comme une vie paradoxale à la première personne. A travers ce récit singulier, c’est une Histoire - avec un grand H - de l’immigration qui se raconte de la France et des promesses d’intégration et d’assimilation qu’elle "impose" aux réfugiés accueillis dans les années 80. C’est aussi les ambivalences de la promesse républicaine qui peut aller jusqu’à induire une injonction à la trahison de sa culture d’origine. C’est aussi les affres d’une perte de repères culturels et d’un sentiment d’inconnu face à l’étranger. Cette fillette devenue adolescente puis jeune femme traverse les décennies dans un rapport au temps ponctué de nouveaux départs et de retours à l’innocence de la naissance, entre un Iran de la révolution islamique et du carcan politique et moral et une France terre d’une liberté laborieusement conquise.

224 pages - 109 x 177 mm - Poche

Littérature (n° 12272), Littérature française

Paru le 05/09/2018

