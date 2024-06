Memory - Michel Franco - critique

Résumé : Sylvia mène une vie simple, structurée par sa fille, son travail et ses réunions des Alcooliques Anonymes. Pourtant, ses retrouvailles avec Saul bouleversent leurs existences, réveillant des souvenirs douloureux que chacun avait enfouis jusque-là.

Critique : Sylvia est une femme américaine comme les autres en sa qualité de mère de famille et d’aide-soignante auprès d’adultes handicapés. En même temps, son comportement recèle des traumatismes anciens qui remontent à loin dans sa vie, avec sa défiance vis-à-vis de la gente masculine, la surprotection de sa fille et ses bizarreries dans l’attitude. Elle rencontre de façon un peu hasardeuse un homme atteint de démence sénile précoce, Saul, lequel semble peu étranger à sa détresse ancienne. Voilà donc le démarrage de Memory qui s’invite dans les profondeurs cliniques de personnages hors du commun, habités par des souvenirs terribles et des symptômes révélateurs d’une dégradation psychique et physique. Le long-métrage de Michel Franco se délecte à explorer la fragilité humaine à travers la destruction de la mémoire d’un homme et, en face de lui, une femme totalement hantée par des souvenirs traumatisants.

Memory a donc tout de l’apparence du mélodrame et du récit clinique. Les deux protagonistes qui figurent sur l’affiche se battent contre les démons de leur histoire, et un environnement relativement pathogène, qui s’efforce autant de les protéger que de les maintenir dans la gravité de leur situation. Le film est une histoire de résilience, et de lutte contre les préjugés et le conformisme social. Le réalisateur interroge avec une certaine acuité combien l’aide d’autrui peut devenir pathologique et violente pour ceux qui sont aidés. Le scénario pénètre les arcanes complexes de la manipulation, du mensonge et du déni, autant de dispositions humaines qui peuvent conduire au pire.

Si le sujet du vieillissement, de la névrose et de la destruction psychique est très intéressant, le film souffre d’invraisemblances ou de raccourcis dans le récit qui atteignent l’attention du spectateur. La dimension clinique du long-métrage a tendance aussi à laisser assez froid le spectateur, qui regarde la décomposition des personnages comme il le ferait de la lecture d’un cas psychopathologique dans un ouvrage. L’empathie à l’égard de Sylvia et de Saul n’est pas forcément évidente, ainsi que l’ensemble des personnages qui gravitent autour d’eux, lesquels se terrent dans des tics de comportement assez stéréotypés.

Mais Memory est sauvé par l’interprétation assez bluffante de Jessica Chastain et Peter Sarsgaard. Ils campent des personnages sombres et lumineux à la fois, étranglés par la maladie ou le passé. Les comédiens donnent sens à la possibilité qui est donnée à chacun de faire preuve de résilience. Michel Franco convoque les valeurs du pardon, de la tolérance et de la compassion. Memory demeure une belle histoire d’humanité et d’amour, dans un univers où tout semble prédestiné à l’errance mentale et au désarroi.

Memory s’affiche comme un film généreux et sensible, où la part belle est donnée à celles et ceux que le destin contrarie. Les défauts du scénario et la tendance au mélodrame sirupeux s’effacent très vite au bénéfice de personnages entiers et pétris de capacités. Michel Franco offre une histoire qui démontre que les possibles gagnent toujours sur les déterminismes psychologiques ou sociaux. Un peu d’optimisme sur les écrans français ne fera pas de mal.