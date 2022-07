Sundown - Michel Franco - critique

Résumé : Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En sortant de l’aéroport, il demande à un taxi de le déposer dans l’hôtel de son choix et se retrouve dans une modeste pension d’Acapulco...

Critique : Réalisateur et producteur mexicain, Michel Franco est l’auteur d’une œuvre cohérente qui connaît avec Sundown une forme d’aboutissement. Présenté au Festival de Venise 2021, son film a l’apparence trompeuse d’une coproduction internationale balisée. Le cadre estival de son récit (les hôtels et plages touristiques d’Acapulco) pourrait en effet laisser penser à un métrage formaté, sorti de surcroît en salle à une période de l’année où le spectateur pourrait rechercher de l’exotisme et du divertissement, avec un produit saisonnier semblant osciller, au vu de sa bande-annonce, entre L’année des méduses et L’étrange Monsieur Ripley. Et si Michel Franco avait vendu son âme avec une commande de producteur apte à élargir son audience ? Il n’en est rien, et il n’est pas sûr que le film cartonne en dehors des circuits art et essai, tant ses zones d’ombre et son récit à tiroirs pourront dérouter certains. Une chose est sûre : le spectateur exigeant ne pourra être que comblé par ce portrait d’un adulte sexagénaire qui abandonne sa famille à un moment inopportun pour satisfaire on ne sait quelles obsessions intérieures.

Ce personnage, par son obstination et sa psychologie difficile à cerner, est dans lignée de ceux ayant traversé l’œuvre de Franco. On songe au père de famille menant une vengeance disproportionnée dans Después de Lucía, à la mère surprotégeant sa fille dans Les filles d’Avril, ou à l’aide-soignant ambigu de Chronic, déjà interprété par Tim Roth. Sans jouer la carte du scénario malin, le cinéaste est brillant dans ses ruptures de ton, ses révélations surprenantes, et sa peinture sans concessions des rapports de classe, la narration opposant notamment le mode de vie bourgeois de la famille de Neal à l’existence plutôt précaire de la population locale Au niveau du style, le réalisateur alterne avec bonheur le style contemplatif de certaines séquences (qui pourrait presque laisser penser aux scènes de plage de Mort à Venise), et des moments plus surprenants, notamment quand surgit la violence là on s’y attend le moins, suivant la trace du Hitchcock de Psychose.

Michel Franco a ainsi précisé sans le dossier de presse : « On vit avec la violence au quotidien au Mexique, et donc je ne peux pas l’exclure de ce que j’écris. Je pense que c’est insensé de voir à quel point nous normalisons la violence, nous l’acceptons – le moins que je puisse faire est de l’évoquer dans mon travail, de chercher à comprendre comment une société peut avancer en acceptant une telle violence (...) Les crimes et la violence font partie de la vie au Mexique – alors soit on va vivre ailleurs, soit on cherche à comprendre. En tant qu’auteur, je me dois d’étudier cette réalité ». Il faut aussi louer le travail des collaborateurs artistiques et techniques, dont le directeur photo Yves Cape qui parvient à donner au métrage une texture visuelle particulière, notamment pour les scènes qui utilisent le décor naturel de la mer et du sable. Quant à l’interprétation, si Tim Roth est admirable dans l’introversion et le minimalisme de jeu, ses partenaires ne déméritent pas, à commencer par Charlotte Gainsbourg, dans un second rôle nuancé et emblématique. Cette coproduction anglo-mexicaine est donc une réussite hautement recommandable.