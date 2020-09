Quatre mariages et un enterrement - Mike Newell - critique

Résumé : A Londres, Charles (Hugh Grant) et sa colocataire Scarlett (Charlotte Coleman) se réveillent en retard, comme à leur bonne habitude, pour se rendre au mariage de leurs amis Laura et Angus. Et Charles, qui est le garçon d’honneur, a oublié les alliances...

Critique : Ecrit par le scénariste Richard Curtis qui débutait, ce film est l’expression même du "feel good movie". La bonne idée de base a été de centrer l’histoire de Charles, quasi exclusivement sur cinq cérémonies. C’est dès le premier mariage, celui de Laura et Angus, qu’il va croiser Carrie (Andie McDowell) dont il va tomber amoureux. Seulement, Charles, dilettante et timide, va laisser passer sa chance... au moins pour ce mariage-là !

Parallèlement aux amours de Charles, on suit son petit groupe d’amis, célibataires, soit endurcis, soit par obligation. Ils sont eux aussi de toutes les cérémonies. Tous les arguments pour ou contre le mariage, seront proclamés, contredits, prétextes à l’ironie, au gré des célébrations.

Tous les personnages sont extrêmement bien dessinés : le couple homosexuel (Simon Callow et John Hannah) qui ne dit pas son nom, Fiona (Kristin Scott Thomas), l’amie secrètement amoureuse de Charles, ou encore Tom (James Fleet) le châtelain gaffeur, sensible à la fidélité de son labrador...

On attend avec impatience le mariage suivant qui comportera encore une fois son lot de vacheries, de larmes, et de couples qui se font et se défont.

Le duo, qui deviendra peut-être un couple, est formé par Hugh Grant et Andie McDowell : il est absolument craquant.

Le personnage incarné par l’actrice, mystérieux, arborant souvent un sourire intimidé, n’a d’yeux que pour Charles, mais attend vainement qu’il se déclare.

Grant explose littéralement dans le rôle principal, qu’il dupliquera ensuite pour le meilleur comme le moins bon : empoté, écervelé, dragueur plutôt malheureux... et toujours en retard !

Quatre mariages et un enterrement restera l’une des meilleures comédies de la fin du XXe siècle.