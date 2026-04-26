Minotaure - Andreï Zviaguintsev - Fiche film

Le 26 avril 2026
- Réalisateur : Andreï Zviaguintsev
- Acteurs : Vladimir Friedman , Anatoliy Beliy, Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva
- Genre : Drame
- Nationalité : Français, Allemand, Letton
- Distributeur : Les Films du Losange
- Titre original : Minotaur
- Date de sortie : 14 octobre 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : Russie, 2022. Gleb, chef d’entreprise prospère, vit avec sa femme Galina et leur fils dans une ville de province. Il se retrouve confronté à des problèmes professionnels croissants, dans un monde de plus en plus instable. L’effondrement d’une vie soigneusement construite bascule rapidement dans la violence.
- © 2026 Festival de Cannes
- 2026 © Les Films du Losange. Crédit photo : Anna Matveeva
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