Cannes 2026 : Andreï Zviaguintsev en compétition officielle

Résumé : Russie, 2022. Gleb, chef d’entreprise prospère, vit avec sa femme Galina et leur fils dans une ville de province. Il se retrouve confronté à des problèmes professionnels croissants, dans un monde de plus en plus instable. L’effondrement d’une vie soigneusement construite bascule rapidement dans la violence.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Andreï Zviaguintsev, Simon Liachenko

– Distributeur : Les Films du Losange

– Principaux acteurs : Anatoliy Beliy, Iris Lebedeva

2026 © Les Films du Losange. Crédit photo : Anna Matveeva

Minotaure marque le retour après neuf ans d’absence du réalisateur russe Andreï Zviaguintsev, qui a d’abord dû faire face à des problèmes de santé. Le cinéaste, désormais installé en France, a par ailleurs été contraint d’abandonner un projet de film, Jupiter, faute de financement, avant d’opter pour cette coproduction européenne dont le tournage avait débuté à Riga, en Lettonie. Après une carrière de comédien, Andreï Zviaguintsev s’était lancé dans la réalisation dans les années 2000. Le retour (2003), son premier long métrage, le place d’emblée dans la cour des grands et il obtient le Lion d’or à Venise. Ce récit d’un voyage métaphorique entrepris par un père et ses deux fils frappe par son épure et son esthétique intransigeante, mais laisse de côté une partie de la critique et du public qui n’y voit que froideur. Tous les longs métrages qu’il entreprend par la suite sont présentés et récompensés au Festival de Cannes, du Bannissement(2007) à Faute d’amour (2017), en passant par Elena (2011). Son style devient moins aride avec les années, mais reste tout aussi rigoureux. Qu’il aborde le thème de la famille, de l’héritage culturel de la Russie ou du difficile libre arbitre, Zviaguintsev porte en outre un regard critique sur le pouvoir politique et les problèmes inhérents à la société russe, même si son message n’est pas toujours explicite et se dispense des conventions du film à thèse. Son œuvre la plus aboutie demeure peut-être Leviathan (2014), à propos duquel notre collaborateur Alexandre Jourdain écrivait : « Gifle formelle ahurissante, LEVIATHAN est un film monstre d’une beauté qui n’est pas sans rappeler le cinéma de Tarkovski. Un quasi-chef d’œuvre en forme de brûlot sociopolitique d’une ambition rare. »

Andreï Zviaguintsev à Cannes

2007 : Le bannissement, Prix d’interprétation masculine pour Konstantin Lavronenko

2011 : Elena, Un Certain Regard, Prix spécial du Jury

2014 : Leviathan, Prix du scénario

2017 : Faute d’amour, Prix du Jury

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