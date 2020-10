Miss - Ruben Alves - critique

Résumé : Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié...

Critique : En 2013, Ruben Alves déployait bienveillance et générosité dans La cage dorée pour évoquer, entre humour et gravité, les affres du déracinement. C’est avec la même tendresse, exempte de toute mièvrerie, qu’il se penche aujourd’hui sur les difficultés d’émancipation de ceux qui ont la drôle d’idée de vouloir sortir des clous, dans une société binaire et bien peu tolérante.

Alors que la plupart des petits garçons veulent devenir pompier ou policier, Alex, un enfant aux traits fins et délicats, se berce d’un inaccessible rêve : celui de gagner un jour le concours Miss France. Quelques années plus tard, sa rencontre avec un ami d’enfance, qui a embrassé une carrière de boxeur professionnel conforme à ses espoirs de jeunesse, lui donne le courage et la volonté de se mettre en quête de lui-même et de braver les a priori d’un monde hétéronormé. Car comment trouver sa place quand on a une virilité qui ne répond aux codes établis ?

Copyright Julien Panié/ZAZI Films/CHAPKA Films

Eloigné de toute idée de militantisme Miss n’a pas pour ambition première de plaider la cause de la communauté transgenre (d’ailleurs Alex ne souhaite nullement changer de sexe), mais bien plutôt de défendre une féminité plurielle, à travers le parcours d’un garçon sensible à la recherche de sa véritable identité. Et puisque la morosité n’a pas sa place dans cette fable populaire, Alex peut compter, pour l’accompagner sur cette route escarpée, sur le soutien d’une famille foutraque et débordante d’amour, qu’il a lui-même composée et qui l’accepte tel qu’il est, sans préjugés. A sa tête, Yolande, à qui Isabelle Nanty prête son énergie et sa candeur. Opposée à toute forme de domination, elle trouve son oxygène dans le lien social, la diversité et la différence. Notre jeune candidat bénéficie également de la sympathie des jeunes du coin, admiratifs de sa détermination à s’assumer pleinement, et surtout des conseils de Lola, un travesti flamboyant de panache et de dignité, tour à tour drôle et émouvant, que Thibault de Montalembert, qui nous avait habitués à des rôles plus mâles, interprète avec un naturel réjouissant. Si ces personnages hauts en couleur constituent le socle de son quotidien, c’est vers un univers bien plus corseté, mais finalement moins superficiel qu’il n’y paraît, qu’Alex se tourne pour parfaire sa mutation physique et mentale : celui des Miss France, symbole d’une féminité désuète, dont le scénario s’amuse gentiment à casser les codes, tout en contournant habilement l’écueil de la satire ou de l’emphase.

Copyright Julien Panié/ZAZI Films/CHAPKA Films

L’opposition des points de vue de Yolande, vent debout contre ce qu’elle considère comme le symbole suprême de l’asservissement de la femme et d’ Amanda (Pascale Arbillot au jeu touchant de nuances et de justesse), la très élégante et très stricte directrice de cette institution contestée, dont les failles se découvrent au fur et à mesure de ses rencontres avec Alex, participe largement à la vivacité de cette comédie très humaine. Enfin, le film ne bénéficierait assurément pas de la même force de conviction sans la remarquable performance de son comédien principal. Alexandre Wetter délaisse son statut de mannequin homme-femme pour Jean-Paul Gaultier et adopte, avec grâce et authenticité, les traits de ce garçon complexe pour nous en restituer les moindres aspects.

Si la mise en scène reste convenue, Miss se démarque par ses dialogues qui sonnent juste et ses personnages pittoresques. Ni politique, ni revendicatif, ce conte moderne, rempli d’humour et de sensibilité, se veut avant tout une ode à la tolérance et à la solidarité sur l’acceptation de soi et des autres, sans tabous.