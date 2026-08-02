Mon nom est Personne - Tonino Valerii - critique

Résumé : Jack Beauregard (Henry Fonda), le meilleur tireur de l’Ouest, est sans cesse défié par des rivaux jaloux et désireux de prendre sa place. Un jour, il neutralise et tue deux des trois hommes qui l’attendaient cachés chez un barbier, le dernier s’étant enfui. Pendant ce temps, un nommé Personne (Terence Hill) patiente dans la rivière en espérant assommer un poisson.

Critique : Produit et coécrit par Sergio Leone et bénéficiant d’une musique d’Ennio Morricone, ce western italien reprend les codes des célèbres réussites dites « spaghetti » des années 1960 en les orientant vers la parodie et la comédie. Henry Fonda reprend, en mode mineur, le rôle de taiseux aux gestes mesurés qu’il incarnait dans Il était une fois dans l’Ouest (1968), mais dans une version plus bienveillante… encore que. Il traverse le film avec une nonchalance qui laisse parfois penser qu’il se demande lui-même ce qu’il fait là. Face à lui, Terence Hill compose une sorte de cow-boy de bande dessinée, décontracté, au sourire éclatant et aux yeux bleus que la caméra ne se lasse pas de mettre en valeur.

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Tout le récit, pourtant jalonné de nombreux morts, repose sur la confrontation entre cette fine gâchette sur le retour et le jeune loup qui aimerait bien lui ravir son statut. Sergio Leone en confie la réalisation à Tonino Valerii, autre habitué du western spaghetti, tout en veillant de très près au tournage. Mais le western comique, spaghetti ou non, est un art difficile qui a rarement engendré des œuvres mémorables. Celui-ci, sans doute porté par la renommée de son producteur et la présence d’une légende hollywoodienne, est pourtant passé à la postérité. De quoi s’étonner, plus de cinquante ans après sa sortie.