Monsieur Constant - Alan Simon - critique

Résumé : Sur l’île aux moines en Bretagne, Constant Lucas, ancien photographe de guerre, vit dans le souvenir de celle que l’on surnommait "l’étoile de Sibérie". Le vieil homme ne peut oublier cet amour passionnel qui le hante ! Son fils Sergio débarque tout à coup sur l’île avec la petite Adéla que le vieil homme ne connaît pas...

Critique : Auteur-compositeur et romancier, Alan Simon a écrit pour de nombreux artistes dont Jane Birkin et Barbara. Il a en outre connu de grands succès avec ses création scéniques, comme Tristan & Yseult. Ce spectacle sert de d’ailleurs de base narrative à Monsieur Constant, son second long métrage en tant que réalisateur. Il en est aussi le producteur, le scénariste et, on s’en doutait, le compositeur. L’essentiel du récit se déroule sur l’île aux Moines, en Bretagne, un décor naturel que le réalisateur utilise avec habileté, usant de jolie prises de vue sur ses arbres centenaires et ses chemins désert, sans céder à l’esthétique de carte postale, mais sans égaler non plus les filmages bretons qu’on pu proposer naguère Jean Grémillon (L’amour d’une femme) ou Éric Rohmer (Conte d’été). Dans cet espace propice à la solitude, transformé en sanctuaire insulaire, un vieil homme aigri, Monsieur Constant (Jean-Claude Drouot), ancien photographe de guerre, vit dans le souvenir d’un deuil, celui de l’amour de sa vie, une danseuse étoile russe qui fut son épouse.

N’ayant pour vie sociale que la fréquentation du café tenue par sa vieille amie Odile (Danièle Évenou), Constant voit son quotidien perturbé lorsqu’il reçoit la visite de son fils (Cali). Ce dernier lui demande de garder sa petite fille pendant deux semaines, le temps de se rendre en Sibérie où doit être créé son spectacle Tristan & Yseult, en hommage à sa mère. Le récit touche par sa simplicité, et les relations ambigües entre les principaux protagonistes, à la fois soudés et désunis à cause du souvenir d’un drame ancien. On y pousse parfois la chansonnette, comme dans une romance décalée de Vecchiali ou Duscatel/Martineau, ce que confirme le pittoresque des seconds rôles (Sacha Bourdo). Le cinéaste réussit de surcroît un périlleux écart entre la légèreté et la noirceur. Car si thème central est bien celui de la mort (la disparition de Jean-Yves Lafesse après le tournage donne à ses apparitions une troublante résonance), c’est à l’occasion d’une fête déguisée, en musique, que se retrouvent les personnages, dans l’épilogue.

Le film offre aussi quelques beaux moments contemplatifs, et Alan Simon a pu déclarer : « Je suis convaincu à titre personnel qu’aujourd’hui le monde va beaucoup trop vite ! Nous sommes devenus les otages d’une machine impitoyable. Nous ne prenons plus le temps de vivre (…) Le récit pose les personnages. Les séquences se développent au rythme naturel de l’humain. En fait, j’ai soif de cette poésie de l’existence, de cette tendresse du quotidien ». Cette poésie discrète est louable mais n’évite pas toujours la mièvrerie, surtout dans les séquences entre le grand-père et sa petite fille. Et la bande originale musicale tombe parfois dans l’emphase, particulièrement dans le passage se déroulant dans un théâtre russe. En dépit de ces maladresses, ce long métrage ne démérite pas.