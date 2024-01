Monsieur Schmidt - Alexander Payne - critique

1 personne

Résumé : Âgé de soixante-six ans, Warren Schmidt prend sa retraite et perd par la même occasion tous ses repères. Le brusque décès de son épouse quelques semaines plus tard ne fait qu’empirer les choses. Il se décide alors à entretenir une correspondance épistolaire avec Ndugu, un petit Tanzanien qu’il parraine pour vingt-deux dollars par mois et qui lui sert de confident. Un jour, Warren prend la route vers le Nebraska où Jeannie, son unique fille, est sur le point de se marier. Entre un futur gendre qu’il n’apprécie guère et une vie sur laquelle il jette un regard de plus en plus amer, le vieil homme tente de savoir où il en est. La route promet d’être longue, pleine de rencontres imprévues et de souvenirs...

Critique : Cruel, tendre, émouvant, hilarant... Tels sont les adjectifs qui peuvent définir ce Monsieur Schmidt. Cruel parce qu’il n’hésite pas à conspuer ses proches (sa femme en particulier avec cette réplique choc : "Que fait cette vieille femme dans mon lit ?"). Tendre parce que une fois esseulé, il n’hésite pas à traverser les États-Unis pour renouer contact avec sa fille unique perdue chez les whites trashes (les bons ploucs américains). Émouvant parce qu’il n’hésite pas à se ridiculiser pour décrocher sa part de bonheur. Enfin hilarant, parce que Warren Schmidt n’a pas son pareil pour déclencher nos fous rire (libéré de sa femme, il découvre les joies de faire enfin pipi debout (sic)).

Alexander Payne s’en donne à cœur joie, malmenant ses compatriotes et leurs traditions, le mariage, la famille. On frôle parfois le cynisme, mais on en redemande, on passe du fou rire aux larmes, accroché à Jack Nicholson qui vampirise littéralement le film. Loin de ses cabotinages d’antan, il EST Warren Schmidt, tour à tour consterné, résigné ou ému jusqu’aux larmes.

Avec Monsieur Schmidt, on assiste à la naissance d’un jeune talent. On peut même féliciter Alexander Payne de se pencher avec autant d’aisance sur un sujet aussi peu glamour que les retraités. D’où cette pointe de tristesse qui accompagne cette comédie, en adéquation finalement avec les questions existentielles que peut se poser une personne âgée. Avec un Hollywood qui prône le jeunisme dans 99 % de ses productions, un film comme Monsieur Schmidt est une bouffée d’air frais salvatrice.