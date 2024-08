Mort de l’actrice Gena Rowlands

Une icône du cinéma indépendant américain

News : Formée à la American Academy of Dramatic Arts, Gena Rowlands débute sur les planches en 1952, et à la télévision deux ans plus tard. Le cinéma fait appel à elle en 1958 avec un second rôle dans L’amour coûte cher (1958) de José Ferrer. Mais c’est surtout dans les films de son époux, John Cassavetes, que l’actrice va briller. Grand auteur du cinéma américain, Cassavetes lui confie une apparition dans Shadows (1958), avant de la diriger dans Un enfant attend (1963) et surtout Faces (1968) qui seront découverts en France bien plus tard. Gena Rowlands incarne le symbole de l’amour, du doute et de la fragilité, dans un jeu à la fois subtil et expressif qui est la marque des plus grandes, de Bette Davis à Jeanne Moreau.

En ces années 60, Rowlands est également filmée par d’autres réalisateurs : David Miller (Seuls sont les indomptés, 1962), Robert Mulligan (L’homme de Bornéo, 1962), Gordon Douglas (Tony Rome est dangereux, 1968) et Giuliano Montaldo (Les intouchables, 1969). Trois films de la décennie suivante ancreront le mythe Rowlands-Cassavetes. Plus que Minnie et Moskowitz (Ainsi va l’amour) (1971), Une femme sous influence (1974) est un indiscutable sommet. Pour ce rôle d’épouse dépressive, Gena Rowlands est nommée à l’Oscar et remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame.

Gena Rowlands, éternelle muse de Cassavetes

Et elle se montre à nouveau divine en comédienne rongée par le doute dans Opening Night (1977) qui lui vaut le prix d’interprétation féminine au Festival de Berlin. On la voit par ailleurs à la télévision (Columbo), dans la série B Un tueur dans la foule (1976) de Larry Pierce et Têtes vides cherchent coffres pleins (1978) de William Friedkin. Les années 80 sont celles de deux derniers chefs-d’œuvre de Cassavetes. Polar d’auteur magistral, Gloria (1980) élargit la palette de la muse Rowlands, à nouveau citée à l’Oscar de la meilleure actrice. Et les deux époux interprètent un étonnant duo de frère et sœur dans le bouleversant Love Streams (1984). Ces films éclipsent aisément Tempête (1982) de Paul Mazursky et Electric Blue (1978) de Paul Schrader.

L’actrice est davantage remarquée dans Une autre femme (1988) de Woody Allen. Après la mort de Cassavetes, en 1989, Gena Rowlands continue de tourner, mais les œuvres marquantes sont rares. Citons toutefois Ce cher intrus (1991) de Lasse Hallström ou La Bible de Néon (1995) de Terence Davis. On peut aussi retenir sa participation à Night on Earth (1991) de Jim Jarmusch ou ses interprétations dans les films de ses enfants, comme Décroche les étoiles (1996) de Nick Cassavetes et Broken English (2007) de Zoe Cassavetes. L’actrice reçoit un Oscar d’honneur en 2015 et se retire deux ans plus tard. Gena Rowlands est décédée le 14 août 2024 à l’âge de 94 ans.