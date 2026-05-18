Moulin - László Nemes critique

Résumé : Juin 1943. Jean Moulin, chef de la Résistance, est arrêté alors qu’il tente de réunifier les forces de l’Armée Secrète. Interrogé par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, Moulin est entraîné dans une confrontation implacable. Son ultime combat face à la manipulation et la brutalité commence. Le destin de la France libre en dépend.

© 2026 Festival de Cannes

Critique : László Nemes reste avant tout l’auteur du remarquable Le fils de Saül (2015), plongée poignante et sobre dans l’horreur du camp d’Auschwitz, qui renouvelait la vision de la Shoah au cinéma, et avait récolté une multitude de récompenses dont le Grand Prix à Cannes et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Nous étions à la fois ravis et perplexes qu’il soit concerné par projet d’un biopic sur Jean Moulin, produit par Pitchipoï production en partenariat avec TF1, sur un scénario d’Oliver Demangel. Ravis car cette période de l’Histoire est chère au cinéaste et que la possibilité de renouveler la puissance du Fils de Saül se présentait. Perplexes car Nemes a particulièrement déçu ces dernières années, malgré quelques beaux passages décelés dans Sunset et Orphelin. De plus, le cinéaste ne risquait-il pas de tomber dans l’académisme scolaire inhérents à ce genre de films biographiques, à l’instar d’un Claude Berri sage comme une image avec Lucie Aubrac (1997) ? Les craintes sont dissipées à la vision de Moulin, présenté en compétition officielle cannoise.

L’œuvre est d’un beau classicisme, dans le meilleur sens du terme, c’est-à-dire évitant l’académisme d’une part de l’hommage à une figure héroïque de la Résistance ; et d’autre part de nombreux films d’époque noyés par la reconstitution, l’anecdote, ou le poids des décors et costumes. Car le travail artistique du cinéaste et de ses collaborateurs n’est jamais illustratif mais en cohérence avec une mise en scène qui privilégie la symbolique et le sens. László Nemes peut ainsi déclarer dans le dossier de presse : « Je souhaitais recréer une verticalité, notamment entre Barbie et Moulin. Barbie veut de plus en plus dominer spatialement Moulin et c’est ce qui a guidé ma mise en scène. Dans ce monde nihiliste qu’est le système totalitaire nazi, Barbie, en un sens, est un dieu sur Terre. Les dignitaires nazis se présentaient d’ailleurs comme des dieux ou des demi-dieux, et ce positionnement idéologique ou civilisationnel se reflète spatialement. Barbie est constamment en surplomb. J’ai pas mal joué avec la verticalité, les plongées, les contre-plongées, pour signifier aussi qu’il y a non seulement un paysage de labyrinthes et de murs, mais aussi une transcendance du mal et du bien qui se dessine ici. »

Le récit, structuré en deux parties (avant et après l’arrestation), est harmonieux et limpide. Les rencontres nocturnes et secrètes de Moulin ans un Lyon surveillé par un Gestapo sont basées sur un travail de recherche, ce qui n’exclut pas une teneur romanesque et une tension digne des meilleurs thrillers d’espionnage. Les scènes d’interrogatoire, magistrales, dépassent la simple dimension verbale et factuelle pour proposer un huis clos magistral, même si d’aucuns regretteront une esthétisation de la violence surprenante chez le réalisateur du Fils du Saül. Il faut par ailleurs souligner que la force du film doit beaucoup au jeu intériorisé de Gilles Lellouche, digne successeur d’un Lino Ventura dans L’armée des ombres, bien épaulé par ses partenaires, à savoir Lars Eidinger, Louise Bourgoin et Félix Lefebvre.