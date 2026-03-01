Orphelin - Làszlo Nemes - critique

Résumé : 1957. Budapest, après l’échec de l’insurrection contre le régime communiste. Andor, un jeune garçon juif, vit seul avec sa mère Klara qui l’élève dans le souvenir de son mari disparu dans les camps. Mais quand un homme rustre tout juste arrivé de la campagne prétend être son vrai père, le monde d’Andor vole soudain en éclats…

Critique : Issue d’une famille marquée par la répression exercée sur l’Europe centrale après la Seconde Guerre mondiale, Làszlo Nemes poursuit son exploration du destin du peuple hongrois au XXe siècle. Le fils de Saül lui avait valu le Grand Prix Festival de Cannes 2015 et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2016 pour sa capacité à mêler filiation et témoignage historique au cœur de l’enfer des camps nazis. Trois ans plus tard, Sunset nous immergeait déjà dans Budapest autour d’une quête identitaire. Cette fois, il s’appuie sur l’enfance de son père et les secrets du passé pour revenir sur les soubresauts de sa Hongrie, qu’il déclare orpheline puisqu’ abandonnée par le reste de l’Occident lors de son soulèvement de 1956. Un traumatisme familial qu’il met en parallèle avec la révolte de cet adolescent à la recherche de ses racines.

Si ses précédentes œuvres ont été remarquées pour leur réalisme et leur sensibilité, il signe cette fois un film moins prenant, au scénario lent et emberlificoté qui freine l’intrigue, au point de distiller un indicible ennui, en première partie au moins. Un format 4.3 et des teintes neutres restituent avec précision l’enfermement de la ville de Budapest, coincée entre les stigmates de la dernière guerre et l’écrasement des forces soviétiques après l’échec récent de la tentative de révolution. Entre oppression politique, bagarres de rue et continuelle persécution des juifs, Klara, (Andrea Waskovics), une jeune femme juive qui a vécu cachée pendant la guerre, et son fils Andor tentent de reconstruire leur vie. Un flash-back nous renvoie en 1949 où le garçon de quatre ans, jusqu’alors protégé au cœur d’un orphelinat, fait connaissance avec sa mère. Mais huit ans plus tard, le lien mère-fils ne s’est pas vraiment solidifié. Pour compenser cette carence filiale, le jeune Andor idéalise jusqu’à la dévotion ce père qu’il n’a jamais connu et ne connaîtra jamais. Et voilà qu’empêtrés dans leurs conflits intérieurs autant que dans une ambiance citadine théâtre de violence quotidienne, nos personnages cherchent en vain une porte de sortie, nous enfermant avec eux dans leur ronde lancinante jusqu’à l’arrivée de Berend, un ersatz de père tout à la fois fascinant et inquiétant, interprété par un Grégory Gadebois aussi doué à jeter un halo de suspicion sur le passé trouble de cet homme rustre qu’à immortaliser, dans un film précédent, la grandeur d’âme de Jean Valjean.

L’émotion qui semblait jusque-là confisquée éclaire alors cette famille bancale dont on découvre peu à peu les secrets. Et si désormais le film ne nous lâche plus, c’est assurément aussi grâce au jeu époustouflant du jeune Barabàs. Avec son visage d’ange aux boucles blondes et son regard interrogateur, il navigue sans ambages entre rage et tendresse dans un maintien de défense fragile, minutieusement mis en place pour décrire au plus près cette fuite en avant filmée à hauteur d’enfant.

Si Orphelin ne possède pas la force de frappe du premier long-métrage de Nemes, il offre l’intérêt d’une œuvre utile par son message historique et touchante par son étude psychologique des traumatismes consécutifs aux conflits armés.