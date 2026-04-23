Cannes 2026 : László Nemes en compétition officielle

Résumé : Juin 1943. Jean Moulin, chef de la Résistance, est arrêté alors qu’il tente de réunifier les forces de l’Armée Secrète. Interrogé par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, Moulin est entraîné dans une confrontation implacable. Son ultime combat face à la manipulation et la brutalité commence. Le destin de la France libre en dépend.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Olivier Demangel

– Distributeur : Studio TF1

– Principaux acteurs : Gilles Lellouche, Lars Eidinger, Louise Bourgoin, Félix Lefebvre

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Produit par Pitchipoï Productions et Montmartre Films, en partenariat avec TF1 Films Production, Moulin est le premier biopic consacré à la cette figure mythique de la Résistance. Le cinéaste hongrois László Nemes, qui en assure la réalisation, a pu déclarer dans Variety : « C’est avec une immense fierté que je porte à l’écran l’histoire tragique et épique de Jean Moulin, le grand humaniste résistant de la Seconde Guerre mondiale. Face à un mal indicible, avec une détermination hors du commun – et insoupçonnée –, l’histoire de Jean Moulin résonne encore aujourd’hui. Je suis convaincu que le public contemporain, d’ici et d’ailleurs, s’attachera à cet homme qui incarne la civilisation face à la barbarie. » Après une formation universitaire en Histoire, relations internationales et écriture, László Nemes devient assistant réalisateur, notamment sur le tournage de L’homme de Londres de Béla Tarr. Après avoir signé des courts métrages, il est admis à la Cinéfondation du Festival de Cannes. Cela lui permet de préparer Le fils de Saül qui connaîtra un immense succès critique et une réputation internationale. Le long métrage, qui a pour cadre le camp de concentration d’Auschwitz, est une œuvre magistrale et oppressante, renouvelant la vision de la Shoah au cinéma, et qui récolte une multitude de récompenses, dont le Grand Prix à Cannes et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Après ce coup d’éclat, László Nemes réalise deux autres films historiques mais qui marquent moins les esprits. Sunset, présenté à Venise et Toronto en 2018, se situe dans l’Empire austro-hongrois, à la veille de la Première Guerre mondiale, et suit les mésaventures d’une jeune femme. Malgré quelques belles séquences, le récit manque de souffle. Orphelin (Mostra de Venise 2025), qui aborde le totalitarisme européen dans la Hongrie de 1957, est « émouvant mais embarrassé de trop de circonvolutions pour être convaincant », selon notre collaboratrice Claudine Levanneur. Espérons que Moulin sera plus proche de la puissance de son premier long métrage que de l’académisme inhérent à certaines coproductions européennes.

László Nemes à Cannes

2015 : Le fils de Saül, Grand Prix, Prix FIPRESCI, Prix François Chalais, Prix de la CST (Tamas Zanyi)

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