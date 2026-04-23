Moulin - László Nemes - Fiche film

Le 23 avril 2026
- Réalisateur : László Nemes
- Acteurs : Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Lars Eidinger, Félix Lefebvre, Pierre Nisse
- Genre : Drame, Biopic, Historique, Drame historique
- Nationalité : Français
- Distributeur : Studio TF1
- Date de sortie : 28 octobre 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
L'a vu
Veut le voir
– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : Juin 1943. Jean Moulin, chef de la Résistance, est arrêté alors qu’il tente de réunifier les forces de l’Armée Secrète. Interrogé par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, Moulin est entraîné dans une confrontation implacable. Son ultime combat face à la manipulation et la brutalité commence. Le destin de la France libre en dépend.
- © 2026 Festival de Cannes
- © 2026 Studio TF1. Tous droits réservés.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.